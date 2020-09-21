DİKA’dan Dara Antik Kenti’ne 4 milyon liralık destek

Dicle Kalkınma Ajansı'nın yürütücüsü olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2018 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı çerçevesinde, Mardin Müze Müdürlüğü'nün Dara Antik Kenti Örenyeri Çevre Düzenlemesi ve Restorasyon Projesi hayata geçiyor. Toplam bütçesi 4 milyon lira olan projenin ücretinin tamamının DİKA tarafından karşılanacağı kaydedildi.

BİR ÇOK PROJENİN HAYATA GEÇMESİ BEKLENİYOR



Proje, önemli bir turizm odağı olan Dara Antik Kenti’ni turistlerin rahat ve uygun koşullarda ziyaret etmeleri için kazı, restorasyon, restütisyon, konservasyon, çevre düzenlemesi, ziyaretçi gezi ve karşılama merkezi yapılması çalışmalarını içeriyor. Projeyle birlikte, Mardin için tarihi bir değer olan Dara Antik Kenti’nin turizm merkezine dönüşmesine yönelik olarak altyapı hazırlanacak, turistler açısından cazibe merkezi olmasına ve tarihi değerlerin korunmasına hizmet edilecek.

Konu ile ilgili bilgi veren DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, Dara Antik Kenti’nin Mardin'in Artuklu ilçesinde yer alan tarihi Mardin yerleşiminden sonra en önemli ikinci turizm destinasyonu konumunda olduğunu söyledi. Alanlı, “Proje, Mardin'in en yüksek potansiyelli ziyaretçi çekim noktalarından biri olan Dara Antik Kenti’nin bir kısmında çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmesi, ören yeri standartlarının yerine getirilmesi, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesini içermektedir. Taşıdığı turizm potansiyeli açısından Mardin'deki en önemli turistik yerlerden biri olması, kent merkezine yakınlığı, köy halkının son otuz yıl içinde Dara'da yapılan çalışmalarda aktif bir şekilde rol alması sonucunda köyde turizm yatırımı yapılmasını talep etmeleri bu alanın seçiminde önemli rol oynamıştır” dedi.(DHA)