Dikkat eksikliği, dikkat süresinin ve yoğunluğunun bireyin yaşına göre olması gerekenden az olmasıdır. Dikkatin belirli bir noktaya toplanamaması ve kolayca dağılması, dağınıklık, unutkanlık, eşyaları kaybetme gibi belirtilerle kendini gösterir. Peki, dikkat eksikliği kaç yaşında başlar? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Çocuklarda okul başarısında düşüklük, derse odaklanma ve dikkatin sürdürülmesinde problem, unutkanlık, eşya kaybetme, dış uyaranlarla (gürültü, kalabalık gibi), sürekli yerinden kalkma isteği, sabırsızlık gibi belirtileri olan dikkat eksikliği hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik. Dikkat eksikliği kaç yaşında başlar? İşte cevabı…

DİKKAT EKSİKLİĞİ NEDİR?

Dikkat eksikliği, dikkat süresinin ve yoğunluğunun bireyin yaşına göre olması gerekenden az olmasıdır. Dikkatin belirli bir noktaya toplanamaması ve kolayca dağılması, dağınıklık, unutkanlık, eşyaları kaybetme gibi belirtilerle kendini gösterir.

Mental bozuklukların tanısal ve istatistiksel el kitabı olarak tanımlanan DSM-5’e göre sendromun adı, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’dur. Dikkat eksikliği bozukluğu, bu sendromdan farklı bir bozukluk değil, aynı sendromun hiperaktivitenin olmadığı bir alt tipi olarak tanımlanır. Dikkat eksikliği bozukluğu (DEB) uzun yıllar boyunca bir hastalık olarak kabul edilmemiştir.

Dikkat eksikliğinde sorun dikkat edememek değil, dikkatin belirli bir noktaya odaklanamamasıdır. Bu tür bireyler aynı anda tüm uyaranlara birden dikkat ederler, bu nedenle belirli bir işle uğraşırken başka bir uyarıcı kolaylıkla dikkatlerinin dağılmasına neden olur. O anda uğraştıkları işi bırakıp bir başka işe yönelebilirler.

DİKKAT EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Çocuklarda dikkat eksikliğinin en büyük göstergesi genellikle yaşına uygun olmayan, ve diğer çevresel, psikolojik veya fiziksel faktörlerin neden olmadığı dikkatsizliktir.

Aşağıdaki belirtiler, çocuklarda dikkat eksikliğinin yaygın göstergeleridir:

– Okulda ve evde işte veya oyun etkinliklerinde dikkat edilmesi zorluğu

– Bir görev için gereken oyuncaklar, kalemler, kitaplar ya da araçlar gibi şeyleri kaybetme ya da unutma

– Hareketsiz veya sürekli çaba gerektiren aktivitelerden kaçınır veya hoşlanmaz

– Düzensizdir ve ayrıntılara çok dikkat etmez

– Önceden planlama gerektiren görevlerde sorun yaşar

– Sürekli bir şeyler unutur ve kolayca dikkati dağılır

– Yönergeleri izlemez veya görevleri tamamlamaz, çoğu zaman tamamlanmamış bir etkinlikten diğerine atlar

– Birisi onunla konuşurken dinliyor gibi görünmez

– Ayrıntılara özen gösteremez, derslerde dikkatsizce yanlışlar yapar

– Günlük aktiviteler konusunda çok unutkandır

– Hayal kurmaya eğilimi vardır

– Talimatları nadiren dikkatli ve eksiksiz takip eder

– Sinir krizi atakları yaşar

DİKKAT EKSİKLİĞİ KAÇ YAŞINDA BAŞLAR?

Dikkat eksikliği çocuklarda en sık görülen psikiyatrik durumlardan biridir. Erkek çocuklarında kızlara göre daha sık görülür. Belirtileri erken çocukluk döneminde başlasa da en çok okul hayatında belirgin hale gelmeye başlar.