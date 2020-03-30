Dikkat eksikliği olan çocukların özellikleri nasıldır?

Dikkat eksikliği bozukluğu ve hiperaktif çocuklar (DEHB) çocuklarda dikkatinin aniden dağılması, aşırı hareketlilik ve dürtüsel davranışlar, sosyal hayatı ve toplum içinde iletişimin önüne geçen genellikle okuldaki başarısını ve ilişkilerini etkileyebilen karmaşık bir nürogelişimsel bozukluktur. Peki, Dikkat eskiliği olan çocukların özellikleri nasıldır? İşte dikkat etmeniz gereken belirtiler...

Hiperaktif çocuklar aşırı derecede hareketlidirler. Yerinde sabit durmakta zorlanır ve sürekli olarak kıpır kıpırdırlar. Sürekli koşar, zıplar ve dikkatini bir şeye veremezler. Dürtüsel davranışlar ise dikkat etmesi gereken konularda tepkilerini kontrol etmekte zorluk çekerler. Duygularını ve kendini kontrol edememe sabırsız davranışlar, ani hareketler nedeniyle kendi yaşıtları ve çevreleri ile problemler yaşarlar.

DİKKAT EKSİKLİĞİ SORUNU YAŞAYAN ÇOCUKLARDA TİPİK BELİRTİLER NELERDİR?

Dikkat eksikliği bozukluğu ve hiperaktif çocuklar bir şeye odaklanmaktan zorluk çeker ve bir türlü dikkatini veremez. Oyun oynarken bir andan sıkılır ve bir diğerine geçmek isterler. Oturdukları yerde kıvrılır, bükülür ve sabit bir yerde oturmakta zorluk çekerler. Ders yaparken zorlanır ancak sevdiği bir şeyin üzerine kolayca odaklanabilir. Örneğin sevdiği bir bilgisayar oyunu ya da çizgi filmi sıkılmadan izleyebilirler. İşte hiperaktif çocukların en belirgin özellikleri…

– Dikkati çok çabuk dağılır.

– Onunla konuşurken dinlemiyormuş gibi davranışlar sergiler.

– Dikkatsiz olduğu için hatalar yapar.

– Yaptığı bir işi bitiremez.

– Unutkandır ve eşyalarını kaybeder.

– Zihinsel çaba gerektiren işleri yapmaktan kaçınır. (okuldaki aktiviteler, projeler ve ev ödevi gibi)

– Yerine getirmesi gereken görev ve sorumlulukları düzenlemekte sorunlar yaşarlar.