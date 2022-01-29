Dikkuyruk ördeği kuruyan Burdur Gölü’nü terk etti

Türkiye'nin yedinci büyük gölü Burdur Gölü yüzeyinde son 50 yılda yüzde 46 azalma yaşandı. Göldeki kuruma sebebiyle iki yıldır dikkuyruk ördeğine rastlanmadı.

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Burdur Gölü’nde 1967 yılından bu yana önce yabancı, sonra da Türk uzman ve araştırmacıların sayım çalışması yaptığına değinen Uzman Biyolog ve Ornitolog (Kuş Bilimci) Lale Aktay Sözüer, son 22 yılda düzenli şekilde uzman ve kuş gözlemcileri tarafından inceleme yürütüldüğünü belirtti.

“SON 7 YILDIR GÖRÜLMEDİ”

Sözüer, şunları söyledi: “Burdur Gölü, Türkiye’de Ramsar Sözleşmesi’yle koruma alanı statüsü kazanmış ilk sulak alanlardan biri. Bu statüyü kazanmasındaki en önemli etkenlerden biri de dikkuyruk ördeği. Yakın zamana kadar Burdur Gölü, nesli tehlikedeki dikkuyruk ördeğinin en önemli kışlama alanlarından biriydi. Yakın geçmişe kadar popülasyonunun yüzde 70’i burada kışlıyordu. Son 7 yılda gölümüzde dikkuyruk ördeği yok. Artık dikkuyruk ördeğini kayıt altına alamıyoruz.”

“YÜZDE 46 AZALDI”

Burdur Gölü’nde son 50 yılda su seviyesinin 18 metre düştüğünü ve yüzeyinde yüzde 46 azalma olduğunu söyleyen Sözüer, “Bu da göldeki tüm canlıları, yaşamı etkiliyor. Bunlardan biri de dikkuyruk. Göldeki tuzluluk arttı, biyotada (bitkisel ve hayvansal yaşam) değişimler var. Besin tuzlarındaki oran arttı. Tüm bunlar gölde su kuşu tür sayısında da toplam sayıda da düşüşü açıklayan sebeplerden ama dikkuyruk özelinde göldeki değişimlerin bütüncül şekilde ele alınması gerekiyor. Ülkemizdeki ve dünyadaki ürediği ve kışladığı alanları değerlendirmek gerekiyor” diye konuştu.

Burdur’da dikkuyruk adına şenlikler düzenlendiğini aktaran Sözüer, gölde bu ördeğin kışlamadığını görmenin üzücü olduğunu söyledi. Sözüer, sulak alanlar, doğa, yaban hayatın korunması için önlemler alınması gerektiğine dikkati çekti. (DHA)



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