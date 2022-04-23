Dileklerini tuttular, saatlerce beklediler

Büyükada'daki Aya Yorgi Kilisesi'ne gitmek isteyenler, elektrikli araçların önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Adadaki araç kapasitesi, takviyelerle 34 araca çıkarıldı.

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Büyükada'da bulunan Aya Yorgi Kilisesi her yıl 23 Nisan ve 24 Eylül tarihlerinde, dilek dilemek isteyenlerin akınına uğruyor.

Pandemi nedeniyle iki yıldır imkan bulamayan ve Güzel havayı fırsat bilenler Büyükada’daya koştu.

Bu yıl faytonların yerine elektrikli araçlara binmek için sıraya girdi. Elektrikli araçlar için metrelerce kuyruk oluştu, saatlerce sıra beklendi.

“BU KUYRUĞU BEKLEMEYE DEĞER”

Bir saattir sıra beklediğini söyleyen Cemile Armağan, “Dilek dilemek için bekliyoruz, Aya Yorgi’ye çıkacağız. Heyecanlıyız, bir yıldır bugünü bekledik. Ben ilk defa geliyorum, geçen sene arkadaşımın dileği kabul oldu. Onun için bu kuyruğu beklemeye değer. Bir saattir sıra bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Şebnem Kalaycı ise , “Biz yaklaşık 10 dakikadır bekliyoruz ama iki saat bekleyeceğiz gibi duruyor. Aya Yorgi tepesine çıkacağız. Ben ilk defa geldim ama arkadaşım daha önce geldi. Heyecanlıyız, kalabalık, gayet güzel, her şey keyifli” dedi.

DİĞER ADALARDAN TAKVİYE ARAÇ GETİRİLDİ



İETT Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, araçlar yüzde 100 kapasiteyle çalışılıyor. Diğer adalardan takviye araçlar getirildi. Normalde 17 minibüs diğer adalardan takviye ile 2 katına, 34 araca çıkarıldı. Taksi şeklinde çalışan 40 araç da boşta kaldıkları zaman minibüs şeklinde çalıştırılıyor.



ÇOBANIN RÜYASI

Efsaneye göre, İstanbul’un eski zamanlarında yaşayan fakir bir çoban rüyasında Aziz Aya Yorgi’yi görmüş.

Aziz, çobana Büyükada’nın Yüce Tepe’sine tırmanmasını, çan sesi duyduğunda bulunduğu yeri kazmasını söylemiş.

Bu rüya tekrarlanınca çoban bunda bir iş var deyip yalınayak başı kabak 204 metre yükseklikteki tepeye çıkan Azap Yolu’nu tırmanmaya başlamış.

Çan sesini duyunca kazmaya başlamış. Kutsal ikonlar bulmuş. Rivayete göre bu tarih 23 Nisan’mış ve bu gün kutsal gün olarak ilan edilmiş.

Gel zaman git zaman, Azap Yokuşu bu yokuşun sonundaki Aya Yorgi Kilisesi ve Ayazması bütün inançlarca kutsal kabul edilmeye başlamış. Hayatta istediğini bulamayan insanların dilek tutmak için başvurdukları bir tür yolculuğa çevrilmiş.

(DHA)