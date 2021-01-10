Diplomasinin kara kutuları

Demirel'e Türkmen kavunu

Yiğit Alpogan (Eski Aşkabat Büyükelçisi): Bir gün Türkmenbaşı beni çağırttı. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'e özel bir mektup ile hediye göndereceğini söyledi, bizzat benim götürmemi istedi. Hediye beyaz bez torbalar içerisinde 21 adet Türkmen kış kavunuydu.

Kavunları uçakta koltuk altlarına yerleştirdim. Cumhurbaşkanlığı'na teslim ettim. Bu hassas görevi tamamlayınca, omuzlarımdan bir ağırlığın kalktığını hissettim.

‘Tek kadın bendim'

Hilal BAŞKAL (Bahreyn eski Büyükelçisi): İstanbul'a yapılan ilk Boğaz köprüsünün açılışı için, 29 Ekim 1973'deki törene birçok devlet adamı davet edilmişti. Konuklara 50 kadar mihmandar eşlik edecekti. Listede tek kadın olarak benim adım yazılıydı. Ama listeden çıkarıldım.

Aradan 23 yıl geçtikten sonra 1996'da İstanbul'daki “BM HABITAT-II” Konferansı'nda genç kadın meslektaşımıza misafir devlet başkanlarına refakat görevi verdik. Neslimizin kadınları olarak statümüzü hak etmek için daha çok çalışıp, fedakarlık yaptık. Önümüze kırmızı halılar serilmedi. Yazılı olmayan bu güçlükler zamanla değişti.

Gece yarısı ekspresi

Yusuf BULUÇ (Hindistan eski Büyükelçisi): 1977'de Londra'da 2. Katiptim. Alan Parker adlı bir İngiliz'in görüşmek istediği bildirildi. Parker, bir sigara markası için İstanbul'da reklam filmi çekme projesini özetledi.

Bu konuda izin gerekiyordu. Bir süre sonra izin çıktı. Aynı yılın sonlarında “Midnight Express/Geceyarısı Ekspresi” adlı yönetmeni de Alan Parker olan bir filmin gösterime gireceği haberi basında bomba gibi patladı.

Film Türklere, ağır bir önyargı ile yaklaşıyordu. Sigara reklamı için yapılan çekimler, Geceyarısı Ekspresi filmine dönüşmüştü.

MOSSAD başkanından Bursa gezisi daveti

Namık TAN (Washington eski Büyükelçisi): 2008'de Telaviv'de Büyükelçilik görevindeydim. MOSSAD (İsrail Gizli Servisi) Başkanı Meir Dagan'a, bir görüşmede latife yaparak; “Türkiye'yi sık sık ziyaret ettiğinizi biliyorum. Bir defasında beni de haberdar ederseniz sizi İstanbul'un hiç görmediğiniz mahallelerinde gezdirebilirim” dedim.

Dagan; “Teşekkür ederim, ben Türkiye'yi çok iyi bilirim. Eşim Bursalı bir Türk Yahudisi… Ben de size Bursa'da hiç bilemediğiniz yerleri gezdirebilirim” cevabını verince epey şaşırmıştım.

Evren uçak alma teklifini reddetmişti

Selim KUNERALP (İsveç eski Büyükelçisi): Kenan Evren'in 1982-83 döneminde tercümanlığını yaptım. Pakistan ziyaretinde askeri vali, öğle yemeği veriyordu.

Bana yemek gelmedi. Evren çok kızdı. O zamanlar devletin uçağı yoktu. Dışişleri Bakanı, Evren'e uçak satın alınmasını önermiş. Evren “Kendine uçak almak için darbe yaptı derler” diyerek reddetti.

Emel Sayın'ın sunucusu oldum

Mehmet Fatih CEYLAN (Sudan eski Büyükelçisi): 1983 yılında Pakistan'a tayinim çıktı. Karaçi'de Türk modasını tanıtan bir defile ve Emel Sayın'ın konseri vardı. Büyükelçi, “Emel Hanım'ın mihmandarı sen olacaksın ve sunuculuk da yapacaksın” dedi.

Hayatında elime mikrofon almamıştım. Heyecan fırtınası içindeydim. Emel Sayın çok başarılı bir konser verdi. Salon tezahürattan yıkılıyordu.