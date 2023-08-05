Direnişin simgesi: Yaralanan Ukraynalı model, ünlü dergiye kapak kızı oldu

Suikast girişiminden kurtulan Ukraynalı bir politikacının eşi, Rusya ile savaşın patlak vermesinden bu yana ülkede basılan ilk Playboy baskısının yüzü oldu.

Sozcu.com.tr

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Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko’nun yardımcısıyla evli olan model ve TV sunucusu Iryna Bilotserkovets, Playboy dergisinin son sayısının ön kapağında metal bir bikini ve göz bandıyla poz verirken görüldü.

Talihsiz kadın, geçen yıl 24 Şubat’ta başlayan Rus işgalinden sadece üç gün sonra çocuklarıyla birlikte silahlı saldırıya uğradıktan sonra aylarca tedavi gördü ve ameliyatlar geçirdi.

Kiev’in zengin bir mahallesinden geçerek eve dönerken kendisine kurşun isabet etti ve dört ameliyat geçirmek zorunda kaldı. Bir gözünü kaybetti, çenesi kırıldı ve vücudunda yara izleri kaldı.

O zamandan beri Ukrayna’da bir direniş sembolü haline geldi. Berlin’deki bir hastanede tedavi altına alınan Bilotserkovets, tedaviden sonra kendini ilk kez aynada gördüğünde ne hissettiğini, “Bir gözü eksik, her yerinden tüpler çıkmış, ameliyattan saçları kazınmış. Her yerde dikişler, izler, yaralar… Çenem bir dal gibi paramparça olmuştu. Ben sadece Frankenstein’ın canavarıydım. Artık güzel bir yüzüm yok ama vücudumun geri kalanı güzel.” sözleriyle açıkladı.

Eski model, “Mesele güzelliğimi korumak değildi; yaşayıp yaşamayacağım meselesiydi. Ukrayna’daki doktorlar muhtemelen öleceğimi söylediler. Kabul etmedim.” diye ekledi.

DİRENMEYE DEVAM EDİYOR

Bilotserkovets şimdi, askerler için etkinlikler düzenlemek üzere Ukrayna’nın kültürel güçleriyle birlikte çalışıyor.

Playboy Ukrayna yaptığı açıklamada, modelin “savaş sırasında yaralanan ancak yaşama susuzluğunu kaybetmemiş Ukraynalı kadınların dayanıklılığını ortaya koyan Kadınlar Güçlü Kalıyor” baskısında bir kahraman olduğunu söyledi.

Geçen yıl Rusya’nın işgalini başlatmasından bu yana, Playboy Ukrayna yalnızca çevrimiçi baskılar üretti ve bu versiyon, 18 aydan uzun bir süredir ilk basılı dergi oldu.

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