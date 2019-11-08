Bebeklerin dişleri 4-7 ay arasında çıkmaya başlayabilir. Dişlerinin çıkacağının belirtilerini fark etmek oldukça kolaydır. Bu dönem iştahsızlık, huzursuzluk ve ateş gibi sendromlar diş çıkarmanın klasik belirtileri arasında yer almaktadır. Peki diş çıkarırken en çok yaşanan sorunlardan biri olan yüksek ateş ile nasıl baş edilir?Diş çıkarırken ateş nasıl düşürülür?

Bebeğin ateşli olması yalnızca diş çıkarma değil bazen hastalığının belirtisi de olabilir, öncelikle bunu iyi ayırt etmek gerekebilir. Bebeğiniz aşırı ateşleniyorsa bu muhtemelen hasta olduğunun belirtisi olabilir. Diş çıkarma bebeklerin vücut ısılarını yükseltir ama bu ateşler içinde yanması anlamına gelmez. Her bebeğin diş çıkarma dönemi farklılık gösterebilir. Bazıları diş çıkarırken aşırı huysuz olabilir bazıları da diş çıkardığını fark ettirmeyebilir.

Bebeğiniz diş çıkarıyor ise genel olarak;

1.Ekstra telaşlı ve huysuz olabilir.

2.Normalden fazla ağlayabilir.

3.Elini sürekli ağzına götürebilir.

4.Ağzından sürekli sıvı akıyor olabilir.

ATEŞ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

-Öncelikle bebeğinizin odasını 20-21 dereceye düşürmelisiniz.

-Çocuğunuzun üzerindeki kıyafetleri çıkarın üzerine ince bir şeyler giydirin.

-Bebeğinize uygun bir ateş düşürücü verebilirsiniz.

-Ateşi sürekli artıyorsa temiz bir bez yardımıyla ılık su ile kompres uygulayabilirsiniz.

-Bebeğinizin ateşi düşmüyorsa ılık su ile duş aldırabilirsiniz.

-Ateşini sürekli kontrol etmelisiniz. Ateşi 38 civarına düştüğünde normal seviyeye düşmüş olacaktır.

NE ZAMAN DOKTORA GÖTÜRMELİYİM?

Eğer ateşi 72 saatten daha uzun zamandır devam ediyor ve kusma, ishal gibi problemler yaşıyor ise mutlaka doktorunuzdan yardım almalısınız.

Bebeğinizin ateşi 40 dereceyi gösteriyor ise zaman kaybetmeden en yakın hastaneye götürmelisiniz. Ateşin dışında bebeğiniz sürekli ağlıyor, halsizlik ve tüm gün uykulu ise veya idrarında azalma ya da dudaklarında kuruluk var ise hastaneye başvurmalısınız.