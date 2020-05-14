35-45 yaş arası, daha önceden dış gebelik geçiren, kasık ve karın bölgesinden ameliyat olan, pelvik inflamatuar hastalık geçiren, çok sayıda kürtaj olan, endometriosis olan, infertilite tedavisi gören ve sigara içen kadınların risk altında olduğu dış gebelikle ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde… Dış gebelik nedir? İşte bilinmesi gerekenler…

Genellikle, dış gebeliğin ilk uyarı işaretleri hafif vajinal kanama ve pelvik ağrıdır. Ayrıca, normal adetten daha az veya daha fazla adet kanaması, halsizlik, titreme, bayılma, sindirim sisteminin çalışma düzeninde bozukluklar gibi belirtileri olan dış gebelik hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik. Dış gebelik nedir? İşte cevabı…

DIŞ GEBELİK NEDİR?

* Hamilelik döllenmiş bir yumurta ile başlar. Normalde, döllenmiş yumurta uterusun (rahim) astarına yapışır. Dış gebelik sırasında ise, döllenmiş yumurta rahmin dışında bir yerlerde gelişir.

* Dış gebelik, genel olarak yumurtaları yumurtalıktan rahme taşıyan fallop tüplerinden birinde gerçekleşir. Bu tarz dış hamilelikler tübal hamilelik olarak da bilinmektedir. Bazı durumlarda, abdominal kaviste, yumurtalıkta veya rahim boynunda (serviks) da dış gebelik yaşanması mümkündür.

* Hamilelik testi bir kadının hamile olduğunu ortaya çıkarabilir, ancak döllenmiş bir yumurta rahim dışında hiçbir yerde düzgün büyüyemez. Döllenmiş yumurta kurtulamaz ve büyüyen doku çeşitli maternal yapıları yok edebilir. Eğer tedavi edilmez ise, hayati tehlike yaratacak kanamalara sebep olabilir.

DIŞ GEBELİK NEDENLERİ

– Gebelik yaşının 35 ve üzerinde olması

– Daha önceden geçirilmiş pelvik ve abdominal cerrahi operasyonları

– Birden fazla kürtaj geçirmiş olmak

– Pelvik inflamatuar hastalık (PID) (Yumurtalıklar ve tüpler gibi üst üreme organlarına ilişkin enfeksiyonlar) geçirmiş olmak

– Endometriozis

– Daha önceden dış gebelik geçirmiş olmak

– Doğum kontrol yöntemi olarak tüp ligasyonu veya rahim içi araç (RIA) uygulamasına rağmen gebe kalma

– Doğurganlık artırıcı ilaç ve tedaviler ile desteklenerek oluşmuş gebelikler

– Önceki enfeksiyonlardan kalma skar (yara) dokularının varlığı

– Doğumsal veya sonradan gelişen üreme organlarının yapısal bozuklukları

– Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

– Sigara kullanımı

DIŞ GEBELİK BELİRTİLERİ

– Sıklığı değişen keskin saplanır tarzda ağrı. Çoğunlukla kasıkta bazen de karın ve omuzda

– Normal adetten daha az veya daha fazla adet kanaması

– Halsizlik, titreme, bayılma

– Sindirim sisteminin çalışma düzeninde bozukluklar

– Kilo kaybı