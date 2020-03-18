Dişlerinin sağlığına ve görünüşüne önem veren kişilerin sıklıkla başvurduğu yöntemlerden biri diş törpületme yöntemidir. Konuşurken, gülerken her zaman daha öz güvenli ve sağlıklı bir ağız yapısına sahip olmanızı sağlayan diş törpületme işlemi günden güne pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Diş törpüleme nasıl yapılır? Dişe zarar verir mi?

Diş törpüleme mutlaka diş hekim tarafından yapılması gereken bir uygulamadır. Dişlerdeki estetik kaygılar başta olmak üzere diş sağlığı açısından da çok sık tercih edilen bir yöntemdir. Diş törpüleme işlemi yalnızca yetişkinlere uygulanırken çocuklar için diş törpületme işlemi yapılmamaktadır. Aynı zaman da diş törpüleme dişlerde oluşan hasarlar, lekelenme ve sararma gibi sorunları da ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. diş törpüleme işlemi sırasında lokal anestezi uygulanarak hastaların ağrı ve acı hissetmemesi sağlanır.

DİŞ TÖRPÜLEME İŞLEMİ NASIL UYGULANIR?

Diş törpületme sırasında öncelikle hekim tarafından ağız yapısı ve dişler incelenir. Doktor diş törpüleme işlemini uygun bulduğu takdirde kişinin törpülenecek dişi ile ağız filmi çekilir. Tüm bunların ardından doktor hastanın ağzını uyuşturarak törpüleme yapılacak dişin diğer dişlerle uyumlu ve orantılı olacak şekilde diş törpüleme işlemine başlar.

DİŞ TÖRPÜLEME UYGULAMASI DİŞLERE ZARAR VERİR Mİ?

Diş törpüleme uzman kişiler dahilinde yapılmadığında dişlerde bir takım hasarlar ve kayıplar yaşanmasına neden olabilir. Sürekli olarak diş törpüleme işlemi yapılması dişlerin yapısında bozulmalara neden olabilir. Diş törpüleme esnasında dişlerde hassasiyet meydana geldiğinden dolayı tüm dişlere yapılması önerilmez. Tüm dişlere uygulandığı takdirde hassasiyet sorunu büyür ve yemek yeme ve konuşmada sıkıntılar yaşanabilir.