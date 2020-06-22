Toplumda nadir olarak görülen ve halk arasında öğrenme güçlüğü olarak bilinen disleksi hastalığı, doğumsal olarak ortaya çıkabileceği gibi, doğum sonrasında travmatik olarak da ortaya çıkabilir. Peki, disleksi nedir? Belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Kesin olarak nedeni tam olarak bilinmeyen disleksinin gen veya beyin gelişimindeki farklılıklardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Ailede disleksi veya diğer öğrenme güçlükleri öyküsü, erken doğum (prematüre) veya düşük doğum ağırlığı, hamilelik sırasında fetüste beyin gelişimini değiştirebilecek nikotin, ilaçlar, alkol veya enfeksiyona maruz kalma gibi risk faktörlerinin etken olduğu disleksi nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

DİSLEKSİ (ÖĞRENME BOZUKLUĞU) NEDİR?

Disleksi okuma ve öğrenme güçlüğüdür. Disleksi olan insanlar normal akıcı hızda ve hatasız okumada zorluk çekerler. Ayrıca okuduğunu anlama, heceleme ve yazma konusunda da zorlanabilirler. Okul çağında okuma ve yazmayı öğrenmeye başlayan çocuk akranlarına göre daha yavaş okur, yazar ve okurken hece atlarlar. Birbirine benzeyen harflerin yazımında güçlük çeker ve çoğunlukla bunları karıştırır. Aynı zamanda okurken “d” harfini “b” harfi ile, “p” harfini “g” harfi ile karıştırması olasıdır.

Disleksi zeka ile ilgili bir sorun değildir. Aksine bu grupta zeka düzeyi çok yüksek çocuklar, hatta özel yeteneklere sahip çocuklar da bulunur.

DİSLEKSİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Disleksi insanları farklı şekillerde etkiler. Bu nedenle, semptomlar bir kişiden diğerine farklılık gösterebilir.

Genel olarak disleksi belirtileri şunlardır:

– Okuma ve yazmada akıcılık sorununun başlaması.

– Kelimelerin hecelenmesi ve çözümlenmesi aşamasında problemler yaşanması.

– İlkokul çağındaki çocuğun okuduğunu anlayamaması veya okuma sırasında dikkatinin dağılması.

– Okuma ve yazma sıkıntısı yaşamayan çocuklarda, ileri düzey dil bilgisi becerilerinin anlaşılamaması.

– Yaşıtlarına göre konsantrasyon eksikliği ve buna bağlı olarak bir eylemi gerçekleştirirken zorlanma.

– Bireyin kendini ifade ederken kurduğu cümleler arasında bağlantı bozuklukları ve mantık hataları.

– Okuma esnasında çekingen davranma ve düşük sesle okuma.

– Elleri kullanmada hantallık ve beceriksizlik.

DİSLEKSİ TEDAVİSİ

Disleksinin tedavisinde erken tanı çocukların ileri ki yaşamlarında etkilerinin daha az olması ve psikolojik olarak olumsuz etkilenmemeleri açısından çok önemlidir. Bu konuda aile bireylerinin ve öğretmenlerinin farkındalığı da önemlidir.

Disleksi sorununa yaklaşımda okul, aile, psikolog, psikiyatrist ve özel eğitim uzmanlarının işbirliği gereklidir. Çocuğun güçlük çektiği alana özel sözel, işitsel ve görsel eğitim programları oluşturulmalı, özel olarak geliştirilen bilgisayar programlarından yararlanılmalı, bunların dışında bilgiyi ölçmede yazılı yerine sözlü sınav, çoktan seçmeli test gibi uygulamalara yer verilmelidir.