Disney için işler pek de iyi gitmiyor

Dünyanın en çok ziyaret edilen tatil mekanlarından biri olan Disney'in tema parklarının müşterilerden para "sızdırdığı" iddiası gündeme bomba gibi oturdu.

Sozcu.com.tr

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ABD, Fransa, Japonya gibi farklı ülkelerde varlık gösteren ve turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Disneyland tema parklarının maddi sıkıntıları müşterileri üzerinden fazla kar ederek düzeltmeye çalıştığı iddia edildi.

İddianın sahibi Trian Partners patronu Nelson Peltz, şirketin büyümeyi sağlamak için bilet fiyatlarını ve diğer ücretleri artırmaya bel bağlamasının “sürdürülemez” olduğunu söyledi.

Ayrıca, Disney’in yayın işindeki kayıplarla ilgili endişelerini ve düşük personel maaşlarıyla ilgili kamu şikayetlerini dile getiren Peltz, “Disney, fiyat artışlarının ve kadrosundaki ‘paranın azalmasının’ ve diğer maliyetlerin kâr hanesi için iyi olduğuna inanabilir. Ancak, marka değerini ve işletmenin uzun vadeli sağlığını riske atan şeyin kısa vadeli düşünme olduğundan şüpheleniyoruz.” dedi.



Disney’de 900 milyon dolar değerinde %0,5 hisseye sahip olan Trian Partners’a göre şirket, 2019’dan bu yana kişi başı harcamanın yaklaşık %40 arttığı tema parklarındaki fiyat artışlarının bir kısmını kısa süre önce geri alacağını söyledi.

Procter & Gamble gibi büyük şirketlerle savaşmasıyla tanınan aktivist bir yatırımcı olan Peltz, Disney’in “kriz” içinde olduğunu ve karşılaştığı zorlukların çoğuna kendisinin neden olduğunu söylüyor.