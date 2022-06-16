Disney’den rekor fiyata bilet: Tüm Disneyland’ler için 2 milyon lira

Walt Disney World, ziyaretçilerine yeni bir tur sunuyor ve dünyadaki tüm Disneyland'leri kapsayan tur için 110 bin dolar (yaklaşık 2 milyon lira) istiyor.

Sozcu.com.tr

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Walt Disney World ziyaretçileri için kapsamlı bir tur sunuyor. Kaliforniya’daki Disneyland’den Şanghay Disneyland’e ve ardından özel jetle Orlando’ya kadar 12 tema parkının tümünü kapsayan bir paket hazırladı. Paketin kapsamı kadar fiyatı da dikkat çekti. Disneyland meraklıları tüm dünyadaki tema parklarını ziyaret etmek için 110 bin dolar; yaklaşık 2 milyon lira ödemeli.

Tur, 24 gün sürüyor. Bu yolculukta ziyaretçilere 1989 yılında şirkete katılan ve şu anda arşivlerin başında bulunan kütüphaneci Becky Cline önderlik ediyor.

Ziyaretçiler; Tokyo, Şanghay ve Hong Kong’daki tatil yerlerine uçacaklar. Tac Mahal’e ve Giza piramitlerine götürülecekler. Ayrıca Güney Afrika’yı ziyaret etmeyecek olsalar da, Orlando’ya vardıklarında Kilimanjaro Safari yolculuğunun keyfini çıkarma şansı olacak.

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