Diyaframı yırtılan kedi hastanenin kapısına dayandı

Bursa'da diyaframı yırtılan bir sokak kedisi soluğu Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde aldı.

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Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne giren sokak kedisi, veteriner hekim Elif Ünlü’nün dikkatini çekti. Kucağına aldığı kedinin solunum zorluğu çektiğini fark eden Ünlü, röntgene aldı. Röntgende, kedinin diyafram rüptürü olduğu anlaşıldı. Cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuşan kedi, ‘Ali Cabbar’ ismini aldı.



“SANKİ ‘BENİ TEDAVİ EDİN’ DEDİ”

Ünlü, “Diyafram rüptürü, karın ve göğüs boşluğu arasındaki bir yapı. Bu yapı yırtılıyor. Muhtemelen biri tekme atmıştır ya da yüksekten düşmüştür veya kaza geçirmiştir. Bu yırtıktan dolayı karın organlarının birçoğu göğüs boşluğuna geçmişti. Bunun tek tedavisi ameliyattı. Hastaneye nasıl girdiğini de bilmiyoruz. Diğer kliniklere de gitmemiş, cerrahi kliniğe geldi. Sanki, ‘Beni tedavi edin’ dedi ve buraya geldi. 2 ay içerisinde de kısırlaştırmayı düşünüyoruz. Ondan sonra sıcak bir yuvaya gitmesini istiyoruz. Buranın maskotu haline geldi. Ayrılması zor olacak” dedi.



Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sevim Kasap da “Hastanemizin yolunu kendisi bulup, gelmiş. Sanki hastalığını biliyormuş gibi cerrahi kliniğinde gezintiye çıkmış. Bunun sonrasında tabii ki gece nöbetindeki veteriner hekim arkadaşların dikkatini çekmiş. Muayenesi sonrasında tanısı konulup, opere edilmiş. Şu anda da durumu gayet iyi” dedi. (DHA)