Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Milletimizin dinini korumak için…

Ankara İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 4-6 yaş grubu öğreticilerine yönelik eğitim programı semineri Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleşti. Ankara Müftü Vekili Tahsin Aydın ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun da katıldığı program Mamak Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Seminerde konuşan Erbaş, en hayırlı işi yapanlarla birlikte olmanın sevindirici bir tablo olduğunu ifade ederek, “En hayırlı işi yapanları ile birlikte olmak onlarla bazı konuları müzakere etmek bizim için sevindirici bir tablo. Bu vesileyle 4-6 yaş grubu çocuklarımıza sadece rehberlik değil, hocalık değil adeta annelik yapan siz hoca hanımları tekrar tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“MİLLETİMİZİN DİNİNİ KORUMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ”

İlmihal kitaplarında korunması gereken ‘Zarurat-ı Hamse’ kavramını açıklayan Erbaş, “Bizim ilmihal kitaplarımızda her okuduğumuzda rastladığımız ‘Zarurat-ı Hamse’ diye bir kavram vardır. Yani korunması gereken beş şey. Bunlardan birisi dini muhafaza, ikincisi canı muhafaza sonra aklı muhafaza sonra nesli muhafaza sonra malı muhafaza sırası değişebilir. Bu beş şeyin korunması gerekiyor. Sizler muhatap olduğunuz kişilerin, bizler Diyanet İşleri Başkanlığı olarak milletimizin, insanımızın dinini korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun için eğitim gerekiyor işte o eğitim yapıyoruz. Onun için din hizmeti gerekiyor, onu yapmaya çalışıyoruz. Cami içi cami dışı din hizmeti. Milletimizin dinini korumakla vazifedeyiz. Hem de birinci sırada vazifeliyiz. Dinini korumak için insanımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin, herkesin bunu yapmaya çalışıyoruz. İkincisi canı korumak canı korumak için esasında hepimiz görevliyiz ama burada sıralama yaparsak AFAD en baş sırada geliyor herhalde. Canı korumak sadece tıbbın işi değil, çeşitli afetlerle ilk anda bunlarla mücadele etmek konusunda da bir kurum gerekiyor o kurumda AFAD. Tabii ki bir Müslüman ibadet niyetiyle yapmalı. İbadet niyetiyle yaptıklarını görmekte bizi çok sevindiriyor böyle olması lazım çünkü'' diye konuştu.

“MÜCADELE ETMEMEMİZ LAZIM”

Gerekli tedbirleri alma konusunda AFAD’a destek verdiklerini belirten Erbaş, “İnsanların canı mukaddes, inancı ne olursa olsun can mukaddestir. Müslüman değil diye bir cana kıyamazsınız. İslam hukuku öldürdüğü kişinin inancına bakmaz cezasını çeker o açıdan can mukaddes. ‘Zarurat-ı Hamse’ okuyup geçecek miyiz? Tedbirini almamız lazım, malını korumamız lazım. Gerekli tedbirleri almak işte AFAD'ın amacı biz de ona destek oluyoruz. Dini korumak, canı korumak, malı korumak, aklı korumak. Bu beş şeyi korumak farzdır, zarar vermek haramdır. Bu beş şeye zarar veren her şeyle bizim mücadele etmemiz lazım” şeklinde konuştu.

2019 yılında sigaradan 100 bin kişinin öldüğünü belirten Erbaş, “Cana zarar veren sadece deprem değil, sadece yangın değil, sel değil. 2019 yılında depremden kimse ölmedi ama sigaradan 100 bin kişi öldü. Yani belki de bir yılda depremden ölenlerin sayısı bir asırda depremden ölenlerin sayısına bedel. Günde 300 kişi ölüyor sigaradan. Buna karşı tedbir almakta bizim vazifemiz” ifadelerini kullandı. (İHA)