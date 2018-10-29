Diyanet’ten kurucusuna büyük ayıp!

Atatürk'ün emri ile kurulmasına rağmen, son 8 yıldır hutbelerinde Atatürk ve Cumhuriyet Bayramı’na yer vermeyerek tepkileri toplayan Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet’in 95. yıldönümünde kendi televizyon kanalında da, Atatürk’ü yok saydı ve tepkileri üzerine çekti.

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Tüm televizyon kanallarında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gece yarısından itibaren sağ üst köşede Atatürk ve Türk Bayrağı yer alırken, Diyanet Televizyonu yalnızca Türk Bayrağı logosu koymakla yetindi. Diyanet TV'nin Atatürk’ü yok saymasına, İYİ Parti'den tepki geldi.

İLK TEPKİ İYİ PARTİ’DEN GELDİ



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, “Diyanet TV 29 Ekim yayınında sadece Türk Bayrağı logosu ile yayın yapıyor. Atatürk’ün fotosunu koymuyor. Diyanet İşleri Başkanı, başında olduğun kurumu rahmetli Atatürk kurdu. Allah’tan korkmaz, kuldan ve tarihten utanmazlık nasıl olur derseniz böyle olur” diyerek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a ve Diyanet TV'ye tepki gösterdi.

DİĞER KANALLARDA DURUM NASIL?

Atatürk’ün isteği üzerine kurulmasına rağmen Atatürk’e ekranında yer vermeyen, Diyanet İşleri Başkanlığının televizyonu Diyanet TV’nin aksine diğer kanallar Atatürk ve Cumhuriyet Bayramı'nı unutmadı.

