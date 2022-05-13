Diyarbakır surlarını gelin duvağı sardı

Diyarbakır'da gelinlik tasarımı ve üretimi yapan Mehmet Kaymak, bin 500 metre tül kullanarak 500 metrelik gelin duvağı ile şehrin tarihi mekânlarını sardı.

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Diyarbakır’da gelinlik tasarımı ve üretimi yapan Mehmet Kaymak, kentin tarihi mekanlarının tanıtımı için ilginç bir çalışamaya imza attı.

Kaymak, bin 500 metre tül kullanarak 500 metre uzunluğunda gelin duvağı tasarlayıp Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü ve Keçi Burcu’nda sergiledi.

Yaptıkları gösterinin tamamen Diyarbakır surlarını önemsedikleri için böyle bir girişimde bulunduklarını aktaran Kaymak, “Diyarbakır surları UNESCO Dünya Miras Listesi’nde ve birçok insanımız burayı bilmiyor. Bu kültürü bilmedikleri için biz de böyle bir girişimde bulunduk. Bin 500 metre tül kullandım. 500 metre uzunluğunda bir gelinlik tasarladık. Böyle bir çalışmamız oldu ve halkımıza sunduk. Manevi olarak bizim için daha değerli” dedi.

Model Sena Selen Bener de “Şehrimde insanlara böyle bir şeyi tanıtmak çok güzel. Diyarbakır’ın tarihi mekânlarını herkes bilmiyor. Gelip görmeyen insanların önyargılarını da yıkmak için hem de insanlara görsel şölen sunmak için böyle bir şey denedik. İnsanlar çok şaşırdı ve beni gerçekten gelin zannetti. Herkes fotoğraf çektirmek istedi” diye konuştu. (İHA)