Diyarbakır’da 280 çocuk ilk defa sinemayla tanıştı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bugün 280 çocuk ilk defa sinemayla tanıştı.

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Sur Kaymakamlığı ve Belediyesi ortak çalışması sonucu öğrenciler, sinemayla buluşturuldu. Öğrencilerle ‘Malazgirt 1071’ filmini izleyen Sur İlçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi, hedeflerinin çocukları sinema ve tiyatro gibi sanatsal etkinliklerin yanı sıra sporla da buluşturmak olduğunu söyledi.

Çiftçi, “Sur’da sinemaya hiç gitmemiş gençlerimizi, çocuklarımızı sinemayla buluşturuyoruz. Bu film sayesinde tarihi, manevi ve kültürel değerlerimizi çocuklarımızla buluşturmuş olacağız. Daha önce 9 bin öğrencimizi tiyatroyla buluşturmuştuk. Hedefimiz Sur’daki bütün çocukların sinemayla, tiyatroyla buluşması noktasında gayret içerisinde olmak” dedi.

Yapacakları açık hava seyyar sinemayla bütün çocuklara dokunmuş olacaklarını ifade eden Çiftçi, “Bu hizmeti ayaklarına getirmiş olacağız. Bugün de burada 280 öğrencimiz sinemayla buluştu. Bu etkinliğimiz 10 gün boyunca devam edecek ve Sur’daki ekonomik sıkıntı içerisinde olan ve daha önce sinemayla buluşmamış olan bütün çocuklarımızı sinemayla, tiyatroyla buluşturmuş olacağız” diye konuştu. (İHA)