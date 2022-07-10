Diyarbakır’da 43 derece sıcakta çocuklar süs havuzunda serinledi
Diyarbakır'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde hava sıcaklığı şehirde 43 dereceyi görünce çocuklar süs havuzuna akın etti.
Kurban Bayramı’nın ikinci gününde sıcaklığın 43 dereceyi bulduğu Diyarbakır’ın Sur ilçesinde çocuklar, hem serinlemek hem de eğlenceli zaman geçirmek için Anzele Parkı’ndaki havuza girdi.
Bazı çocukların tehlikeli olmasına rağmen suya atladığı görülürken, havuzdan çıkan çocuklar beton zemine uzanıp güneşlendi.
Havuza firen çocuklardan Yusuf Gezen, “Anzele havuzuna serinlemek için kuzenlerimle geldim. Güzel bir şekilde yüzüyoruz. Bugün hava çok sıcak, havuz çok soğuk” dedi. (İHA)