Diyarbakır’da sıcaklık 40 dereceyi aştı

Diyarbakır'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aşınca sıcaktan bunalan vatandaşlar, sur diplerinde ve parklarda serinledi.

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Yaz mevsiminin en sıcak geçtiği illerden Diyarbakır’da termometreler 40 derecenin üzerine çıktı.

9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar, sıcaktan bunalınca kendilerini sur diplerine ve onları çevreleyen parklara attı.



Son yılların en sıcak günlerinin yaşandığı şehirde, bazı vatandaşlar ise serinlemek için su kenarlarına veya Elazığ’daki Hazar Gölü’ne gitmeyi tercih etti.

Uzmanlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği uyarısında bulundu. (DHA)