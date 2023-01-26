Diyarbakır’da su samuru ölü bulundu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri yakınlarında ölü su samuru bulundu. Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, bölgede Anadolu leoparının da yaşadığını belirterek "Bu bölgenin koruma altına alınması lazım" dedi.

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Bismil ilçesinde Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri Dicle Nehri yakınlarında gezmeye çıktıkları sırada nesli tükenme altında olan ölü bir su samuru buldu.

Biyoloji öğretmenleri Aklime Özdemir, öğrencilerin cep telefonlarına kaydederek kendisine gösterdiği su samurunun görüntülerini mezunu olduğu Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç’a gönderdi.

Su samuru, kesin ölüm nedeninin öğrenilmesi için Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne götürüldü. Prof. Dr. Ahmet Kılıçın yaptığı ilk incelemede vücudunda herhangi bir kesik veya mermi izi bulunmadığını belirledi.

Su samurunun kesin ölüm nedeni, fakültede yapılacak nekrospi sonucunda belli olacak.

“İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ”

Prof. Dr. Kılıç, “Bölgede çok nadir türler var. Bunlardan bir tanesi de su samuru. Anadolu’da pek çok yerde yayılış gösterir ama ne yazık ki tükenmek üzere olan bir türdür. Suda yaşayan ve suda bulunan çeşitli canlılarla besleniyor. Onun varlığı, diğer türlerinin de varlığının göstergesidir. Bu yüzden su samurunu çok önemseriz. Aynı zamanda suyun kalitesi hakkında bize çok önemli bilgi verir. Çok kirli sularda yaşayamazlar. Bismil’de ilk kez görüntülendi” dedi.

“BÖLGENİN KORUMA ALTINA ALINMASI LAZIM”

Su samuru, balık kartalı ve Anadolu leoparı gibi türlerin varlığı nedeniyle bölgenin koruma altına alınması gerektiğine ifade eden Prof. Dr. Kılıç, şöyle devam etti:

“Bu gibi türleri korumamız lazım. Diyarbakır’da, On Gözlü Köprü’de, üniversite köprüsünde ve Hevsel Bahçeleri’nde bunu gördük. Şimdi Diyarbakır’dan Bismil’e kadar bir alanda su samurları artık kesin yaşıyor diyebiliriz. Bu önemli bir veridir. Bu bölgenin koruma altına alınması lazım. Bölgemizdeki diğer nadide türler gibi mesela, Anadolu Leoparı da bu bölgede yaşıyor. Dicle Nehri’ne yakın yerlerde balık kartalı çok nadide türler ve bunların varlığı bu bölgenin daha çok korunması gerektiğini gösteriyor. Bu koruma olayı sadece kamu kesimiyle gerçekleşemez. Özel sektörün, vatandaşların desteğiyle olur. Özellikle tarım alanlarında, Dicle’ye yakın yerlerde, sanayi atıklarından yana beklentilerimiz var. Bunların engellenmesi, çiftçilerimizin bu konuda duyarlı olması lazım. Bu da eğitimle gerçekleşir. Vatandaşlarımızı da medya aracılığıyla veya ad eğitim programlarıyla eğitmemiz, bunları tanıtmamız gerekiyor. Koruma böyle gerçekleşir.” (DHA)