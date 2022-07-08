Diyarbakır’da üretilen alyanslar birçok ülkeye ihraç ediliyor

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde üretilen alyanslar 'Made in Diyarbekir' logosuyla başta Amerika olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

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Standart boyut

34 yıldır kent ekonomisine katkı sunan ve istihdam desteği de sağlayan yerli ve milli firma, yıllık 650-700 kilo üretim sağlıyor.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bir atölyede işlenen ham altınlar farklı renk ve modellerde alyansa dönüştürülüyor.

Birçok farklı aşamadan geçirilerek üretilen alyanslar evli çiftlerin parmaklarını süslüyor.



Küçük bir atölyede usta eller tarafından üretilen alyanslar Türkiye’nin yanı sıra başta Amerİka olmak üzere Almanya, Fransa ,Belçika, Hollanda, Azerbaycan gibi dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

YILDA 700 KİLOGRAM ALYANS ÜRETİLİYOR

34 yıldır şehrin ekonomisine büyük katkı sağlayan firma, yıllık 700 kilogram alyans üretiyor. (İHA)