Diyarbakırlı İshak: Ya Dicle’de boğulacağız ya da burada yüzeceğiz

Diyarbakır'da termometreler 40 dereceyi gösterince çocuklar Anzele Parkı'nda girilmesi yasak ve tehlikeli süs havuzuna atladı. 12 yaşındaki İshak, "Diyarbakır'da deniz yok. Ya Dicle nehrine girerek boğulacağız ya da burada yüzeceğiz" dedi.

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Diyarbakır’da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasıyla vatandaşlar soluğu gölgelik alanlarda, sur diplerinde ve parklarda aldı.

Bayram tatilindeki çocukların da kimi ebeveynleriyle kimi arkadaşlarıyla, kentin sembollerinden biri olan Sur ilçesinde bulunan Anzele parkına gelerek içerisindeki süs havuzunda serinledi.

Ebeveynleri de havuz kenarında bulunan ağaçların gölgesinde oturarak çocuklarını izledi.

Yüzmek için süs havuzundan başka bir seçeneklerinin olmadığını belirten çocuklardan 12 yaşındaki İshak Salih Vart, “Bizim Diyarbakır’da denizimiz yok. İki seçeneğimiz var. Ya Dicle nehrine girerek boğulacağız ya da gelip burada yüzeceğiz” diye konuştu.

Kayapınar ilçesinden serinlemek için süs havuzuna gelen Menderes de “İlk kez buraya geliyorum. Çok güzelmiş” dedi. (DHA)

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