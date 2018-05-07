Diyet yaparken yardımcı olacak 6 motivasyon

Dyt. Emine Yüzbaşıoğlu, bahar aylarında sağlıklı beslenmenin önemi hakkında bilgilendirirken hem bahar yorgunluğunu önleyici öneriler sıraladı hem de diyet yaparken motive edecek püf noktaları verdi.

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Bahar aylarına geçiş pek çok insan için mutluluk kaynağı olurken, bahar yorgunluğu olarak adlandırılan adaptasyon süreci yaşam kalitesini düşürebilir. Uyku hali, ağrılar, halsizlik ve depresif ruh hali şikayetleri bahar yorgunluğunun habercisidir. Her mevsim geçişinde yaşanan adaptasyon süreci bahar mevsiminde daha ağır kendini hissettirir. Bu ağır tabloyu en aza indirerek, baharın tadını çıkarmak için sağlıklı beslenme önemli bir role sahiptir. Yeterli ve düzenli beslenmenin yanı sıra yaz öncesi ani kilo kayıplarına neden olan diyetlerden de kaçınmak önemlidir. Memorial Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Dyt. Emine Yüzbaşıoğlu, bahar aylarında sağlıklı beslenme konusunda bilgi verdi.

Bahar aylarında sağlıklı beslenmek için 6 öneri

1. Güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlayın

2. Gün içinde düzenli beslenin. Ana ve ara öğünleri atlamayın.

3. Geç saatlerde yenilen yüksek kalorili atıştırmalıklar, sabah daha yorgun ve ödemli uyanmaya neden olacağından gece kaçamaklarından uzak durun.

4. Sebze ve meyve tüketimini ihmal etmeyin. Gün içinde 3-4 porsiyon meyve tüketmeye ve yemeklerin yanında salata yemeye özen gösterin

5. Kızartma, hamur işi, pasta, börek gibi yağ içeriği yüksek yiyeceklerden uzak durun

6. Baharda oluşabilecek ödemleri önlemek için günde en az 1,5-2 litre su tüketin. Meyve suyu, asitli içecekler gibi şeker içeriği yüksek sıvıların tüketiminden kaçının. Çay, kahve tüketimini azaltarak yerine yeşil çay, beyaz çay, papatya gibi vücuttan ödem atmaya yardımcı bitki çayları tercih edilmelidir.

6 SAĞLIKLI DİYET MOTİVASYONU

Havaların ısınmasıyla beraber incelen kıyafetler kışın alınan kilolarla yüzleşmeye neden olur. Yazın yaklaşması, buna karşın kiloların artması birçok kişide stres oluşturur. Bu stres sağlıksız diyetlerle çabuk kilo verme isteğini beraber getirir. Az kalorili diyetler, tek yönlü beslenme (protein ağırlıklı diyetler) ve ağır fiziksel aktiviteyi kapsayan bu sağlıksız diyetler kişinin hızlı kilo vermesini sağlarken sağlığını olumsuz yönde etkiler. Bu olumsuz tablo, bahar yorgunluğuyla birleşince yaşam kalitesinin bozulmasına neden olur. Sağlıklı kilo vermek sabır, istikrar ve motivasyonu gerektirir. Diyette motivasyon için;

*Diyet kişiye özel olmalıdır. Kişinin yaşına boyuna kilosuna, beslenme alışkanlıklarıyla uyumlu hazırlanmalıdır.

*Haftada 1-1,5 kilo kaybı hedeflenmelidir

*Alternatifler ve değişikliklerle diyetin devamlılığı sağlanmalıdır.

*Her gün veya günde birkaç kez tartılmak motivasyonu bozacağından, haftada bir kilo kontrolü yapılmalıdır

*Hayatımızı diyete göre planlayamayız ama diyeti hayatımıza göre planlayabiliriz. Bu sebeple diyetin mantığını öğrenerek gerektiğinde diyette değişiklikler yapılmalı ve her kaçamakta suçluluk duymadan diyete devam edilmelidir.

*Diyetinizi ve kilo verme hızınızı kimseyle karşılaştırmayın. Herkesin metabolizmasının farklı olduğunu kendinize sık sık hatırlatın

EN İYİ İLACI DENGELİ BESLENME

Sağlıklı beslenme de günlük besin piramidindeki yiyecek grubundan yeterli ve dengeli beslenerek vücudun ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Örneğin günlük 5 porsiyon meyve C vitamini ihtiyacını karşılarken, 2-3 porsiyon süt ürünü kalsiyum ihtiyacını için yeterlidir. Bu sebeple sağlıklı beslenildiği takdirde ek vitamin ilaçlarına gerek yoktur. Ancak iştahsızlık, tek yönlü beslenme veya özel hastalık durumlarında genel sağlık durumuna göre, hekim veya diyetisyene sorularak başlanmalıdır.