Diziydi gerçek oldu… LVMH’de Succession’ı aratmayan taht savaşları

HBO'nun bol ödüllü dizisi Succession gerçek oluyor. Dizinin odağındaki zengin ailenin yaşadıkları, daha önce defalarca lüks markalardan oluşan LVMH'ninn sahibi Bernard Arnault ve ailesinin yaşamına benzetilmişti. Arnault'un çocukları şimdi daha da ilgi odağı oluyor. İşte dünyanın en zengin ailelerinden Arnault Ailesi...

Sozcu.com.tr

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2018’de başlayan ve geçtiğimiz mart ayında sona eren HBO dizisi Succession, sadece başarılı senaryosu, oyuncuları ve kurgusuyla değil aynı zamanda dizinin odağındaki aileyle de dikkat çekmişti. Dizide, son derece zengin bir iş insanı olan Logan Roy, sağlık sorunları nedeniyle işi bırakır ve çocukları arasında bir taht savaşı başlar.

Yayınlandığı sırada bol bol ödül alan dizi, konusuyla da oldukça dikkat çekmişti. İzleyiciler ekrana gelen ailenin gerçek hayatta kim olabileceği ile ilgili tahminlerde bulunmuş ve pek çoğu LVMH CEO’su Bernard Arnault ile çocuklarını işaret etmişti.

Eylül ayında New York Times’a verdiği bir röportajda Bernard Arnault, dizi ile ailesi arasında yapılan karşılaştırmaları küçümsediğini ifade emişti: “Ailenin içindeki veya dışındaki en iyi kişi bir gün benim halefim olmalı. Ancak bunun yakın gelecekte bir düello haline gelmesini beklemiyorum.”

Ancak yine de LVMH Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Bernard Arnault’un beş çocuğu, lüks imparatorluğunun basamaklarında yükseldikçe giderek daha fazla ilgi odağı haline geliyor.

Arnault’un çocuklarının beşi de şirketteki markalarda kilit yönetici rollerine sahip. Örneğin Arnault’un en büyük ve tek kızı Delphine Arnault, şubat ayında Christian Dior’un CEO’su ve başkanı oldu. Ve şimdi de en büyük oğlu Antoine Arnault’un, yönetimindeki lüks ayakkabı markası Berluti’nin CEO’luğundan istifa edeceği basına yansıyor.

Şirket tarafından çarşamba günü açıklanan yönetici değişikliğinin Ocak 2024’te yürürlüğe girmesi planlanıyor.

46 yaşındaki Antoine Arnault’un, görevindeki bu değişiklik yeni söylentileri de beraberinde getiriyor ve hedefin baba Arnault’un koltuğu olduğu konuşuluyor.

İşte Arnault’un çocukları ve görevleri:

DELPHINE ARNAULT

48 yaşındaki Delphine Arnault, şubat ayında moda markası Christian Dior’un başkanı ve CEO’su oldu. Daha önce Louis Vuitton’un ürünlerden sorumlu başkan yardımcısı olarak ve ayrıca Christian Dior’da genel müdür yardımcısı olarak görev almıştı.

Delphine Arnault, LVMH’nin yönetim kurulu ve grubun icra komitesi üyesi. Fransız işletme okulu EDHEC ve London School of Economics’ten mezun oldu.

ANTOINE ARNAULT

46 yaşındaki LVMH’nin iletişim ve imaj sorumlusu olan Antoine Arnault, aynı zamanda Christian Dior SE’nin başkanı ve CEO’su.

2012’den bu yana lüks erkek giyim ve ayakkabı markası Berluti’nin CEO’su olarak görev yapıyor ve Ocak 2024’te CEO olarak görevinden ayrıldığında markanın başkanlığını sürdürmeye devam edecek.

2013’ten bu yana da Loro Piana’nın başkanlığını yürütüyor.

Antoine’ın Fransız işletme okulu INSEAD ve Kanada işletme okulu HEC Montreal’den diplomaları var.

ALEXANDRE ARNAULT

31 yaşındaki Alexandre Arnault, Tiffany’de ürün ve iletişimden sorumlu başkan yardımcısı.

Daha önce Rimowa’nın CEO’suydu ve 2016’dan itibaren dört yıl boyunca bu görevi sürdürdü. Alexandre, Fransız Ecole Polytechnique Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesine sahip.

FREDERIC ARNAULT

29 yaşındaki Frederic Arnault, 2020’den beri Tag Heuer’in CEO’su olarak görev yapıyor.

Daha önce, 2017 yılında katıldığı saat markasının strateji başkanı ve dijital direktörüydü. Frederic, Fransa’daki Ecole Polytechnique mezunu.

JEAN ARNAULT

25 yaşındaki Jean Arnault, Ağustos 2021’den bu yana Louis Vuitton’un saat bölümünün pazarlama ve geliştirme direktörü olarak görev yapıyor.

Jean Arnault’un Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden finansal matematik alanında ve Londra’daki Imperial College’dan makine mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi var.

Bernard Arnault, tahtı için birbirinden güçlü bu beş aday ile LVMH’nin Paris’teki genel merkezinde şirketin politikalarını tartışmak üzere her ay özel bir öğle yemekte buluşuyor. Artık Elon Musk ve Jeff Bezos’un gerisinde kalsa da bir zamanlar dünyanın en zengin insanı olan ve şu anda 171 milyar dolarlık bir servete sahip olan yaşlı Arnault’un tahtını kime teslim edeceği ise merak konusu.

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