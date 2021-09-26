DJ, gurme, Beşiktaşlı ve de başkonsolos!

İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosluğu’na Kıbrıslı Türk ailenin çocuğu Kenan Poleo atandı Poleo, sadece diplomat değil, boş zamanlarında DJ’lik yapıyor. Aynı zamanda da gurme...

Ali Ekber ERTÜRK

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İngiltere, İstanbul Başkonsolosluğu görevine bizden biri olan Kenan Poleo'yu atadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeşil hat üzerinde bulunan Akıncılar Köyü'nde doğduktan sonra İngiltere'ye göç eden Kıbrıs Türkü anne ve babanın üç çocuğundan biri olan Kenan Poleo, akıcı Türkçesi sayesinde İstanbul'da hiç yabancılık çekmedi.

ÖNCE BEŞİKTAŞLI OLDU

Sosyal medyada kendisini tanıtan 39 yaşındaki Poleo'nun ilk mesajlarından biri de “Hangi takımı tutayım?” oldu. Poleo'nun paylaşımı Türk taraftarların büyük ilgisini gördü, çok sayıda yanıt verildi. Bu soru üzerine Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray yöneticileri Poleo'ya üzerinde adı yazılı bulunan formalar hediye etti. Poleo da son kararını verdi ve Beşiktaş taraftarı olmayı tercih etti.

İNGİLTERE'DEN TEBRİK

Poleo'yu ilk tebrik eden isim ise koyu bir Beşiktaş taraftarı olan ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği görevinin ardından İngiliz Gizli Servisi MI6'nın başına geçen Richard Moore oldu. Moore, “Doğru yaptın Kenan, en büyük Beşiktaş” mesajını paylaştı. Eylül ayı başında İstanbul'da göreve başlayan Başkonsolos Kenan Poleo, “Merak edenler için ailemin zengin bölgesel kökenlerini anlatayım” diyerek kendisini şöyle tanıttı:

İSTANBUL'A ÖVGÜLER

“Harika bir şehir olan İstanbul'dayım. Pek çok kişi kökenimi, aslen nereli olduğumu soruyor. İngiliz miyim, Türk müyüm, hatta İspanyol muyum? Yüzde 100 Britanyalıyım. Londra'da doğdum. Annem Emine ve babam Hasan, 1950'li yıllarda Kıbrıs'tan Londra'ya gelmişler. Burada tanışıp aşık olup evlenmişler. İki ablam var. Filiz ve Gonca. Birbirine çok bağlı bir aileyiz. Türkçeyi büyük annelerim Rabia ve Fatma ile dedem Mehmet'ten öğrendim. Londralıyım ama Kıbrıs kökenliyim.”

Daha yeşil bir İstanbul mesajı

Geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Başkonsolos Kenan Poleo, Türkçe sohbet etti. İmamoğlu, üniversiteyi Kıbrıs'ta okuduğunu hatırlatarak, “Yarı Kıbrıslıyım” dedi. Poleo ise İmamoğlu'na teşekkür edip “Daha yeşil bir İstanbul için iş birliğimizi ilerletmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” mesajı verdi.

Tarih ve Türkoloji eğitimi aldı, göçmen politikasında uzman

Başkonsolos Poleo, daha önce Berlin'deki Birleşik Krallık Büyükelçiliği bünyesinde yer alan Bilim ve İnovasyon Ağı'nın Avrupa, Rusya ve Türkiye Bölge Direktörlüğü görevinde de bulunmuştu. Poleo, Slovenya'nın enerji ve iklim değişikliği konularında çalışmaların yoğun olduğu AB Başkanlığı sırasında uzman olarak bu ülkede görevlendirildi. Ulusal Sağlık Sistemi'nde (NHS) önce pratisyen sonra yönetici olarak da çalışan Poleo, cinsel sağlık, göçmen ve evsiz sağlığı ile etnik azınlık topluluklarından gelen kişilerin sağlık ihtiyaçlarının karşılanması gibi alanlarda görev aldı. Birmingham Üniversitesi'nde Doğu Akdeniz Tarihi bölümünü tamamlayıp Londra Üniversitesi'nde Türkoloji alanında yüksek lisans yaptı.

‘Türk kültürünü keşfedeceğim'

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, bir süre önce Jamaika'daki Birleşik Krallık Büyükelçiliği'ne müsteşar olarak atanmıştı. Slater'dan ayrılmasının ardından yeni İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, 1 Eylül 2021 tarihinde görevine başladı. Sanat, kültür ve sinema ile yakından ilgilenen ve boş zamanlarında DJ'lik de yapan Poleo, aynı zamanda amatör bir gurme… Kenan Poleo, İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu tarafından paylaşılan atamasıyla ilgili açıklamada, “Görevim süresince Türkiye'nin tarihini ve kültürünü ve bölgenin bilim, teknoloji ve işletme alanlarındaki yeniliklerini keşfetmek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.