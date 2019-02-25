Dj Steve Aoki, 16 Mart’ta İstanbul’da

Bugüne kadar WILL.I.AM, Afrojack, Lmfao, Linkin Park, Iggy Azalea, Bts, Vini Vici, Fall Out Boy, Kid Cudi gibi dünyaca ünlü birçok isimle çalışan, çıkardığı albümlerin birçoğuyla Billboard müzik listelerine girmeyi başaran, “Wonderland” ile 2013'te en iyi Dans/Elektronik Albümü dalında Grammy'e aday gösterilen DJ MAG listelerinde yıllardır en üst sıralarda yer alan Dünyanın en önemli ve büyük Dj'lerinden Steve Aoki, 16 Mart 2019 gecesi VW ARENA'da. Gecenin ev sahipliğini ise ünü ülke sınırlarını aşmış iki başarılı isim Burak Yeter ve Emrah İş yapıyor.