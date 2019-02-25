Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Dj Steve Aoki, 16 Mart’ta İstanbul’da
Dj Steve Aoki, 16 Mart’ta İstanbul’da
Dünyanın önemli Dj’lerinden Steve Aoki, İstanbul'daki sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.
Yaşam 25 Şubat 2019 - 07:00

Bugüne kadar WILL.I.AM, Afrojack, Lmfao, Linkin Park, Iggy Azalea, Bts, Vini Vici, Fall Out Boy, Kid Cudi gibi dünyaca ünlü birçok isimle çalışan, çıkardığı albümlerin birçoğuyla Billboard müzik listelerine girmeyi başaran, “Wonderland” ile 2013'te en iyi Dans/Elektronik Albümü dalında Grammy'e aday gösterilen DJ MAG listelerinde yıllardır en üst sıralarda yer alan Dünyanın en önemli ve büyük Dj'lerinden Steve Aoki, 16 Mart 2019 gecesi VW ARENA'da. Gecenin ev sahipliğini ise ünü ülke sınırlarını aşmış iki başarılı isim Burak Yeter ve Emrah İş yapıyor.

Son güncelleme: 10:01 - 25.02.2019
Etiketler