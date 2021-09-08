DMD hastası Furkan’ın azmi: Üniversiteyi bitirdi, işe başladı

Kas erimesi olarak bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Furkan Aktaş (23), yaşamını makinelere bağlı biçimde sürdürmesine rağmen Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldu. Ailesinin özverisiyle eğitimini tamamlayan Aktaş, diplomasına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, internet üzerinden çeviri yapıp, ev bütçesine katkı sağlıyor.

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Kocaeli’de yaşayan Aktaş ailesinin 4 çocuğundan Furkan Aktaş, DMD hastası olmasına karşın gösterdiği azimle üniversiteyi bitirdi. Yaşamı tehdit eden nadir hastalıklardan biri olarak kabul edilen DMD nedeniyle büyük ölçüde yatağa bağımlı hale gelen Aktaş, Almanca, İtalyanca ve İngilizce çeviriler yaparak ailesinin geçimine katkı sağlıyor.

Liseyi birincilikle bitiren Furkan Aktaş’ın üniversite okuma hayali için Kocaeli’den İzmir’e taşındıklarını anlatan babası Yaşar Aktaş (65), oğlunun başarısıyla övündüklerini ifade etti. Furkan’ın 2 ağabeyinin de DMD hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiğini dile getiren Aktaş, bu hastalıkla yaşamaya alıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Furkan’a 7 yaşındayken DMD teşhisi konuldu. Çok başarılı bir çocuktu. Liseyi birinci bitirdi. Kocaeli’de yaşıyorduk. ‘Baba ben okuyacağım’ dedi. İzmir’i çok seviyordu. İkinci tercihi Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü’nü kazandı. 4 yıl önce Kocaeli’de evimizi sattık, buraya geldik. Okulunda çok mutlu. Oğlumuz ne isterse, onun gönlü olsun diye peşinde sürüklendik.”

Furkan’ın başarısının önüne geçmek istemediklerini ve tüm şartları zorladıklarını anlatan annesi Rabia Aktaş (60) ise eğitimine devam etmeyi isteyen oğlu için güçlerinin yettiği ölçüde desteği sürdüreceklerini belirtti.

ALMANYA’YA GİTMEK İSTİYOR

Furkan’ın Almanya’da eğitimine devam etmek istediğini anlatan Aktaş, şartları el verirse, bu hedefi de gerçekleştirmek istediklerini vurgulayarak, “Şartlar zorlasa da çok mutluyduk. Öğreniminin yarısını tamamladıktan sonra zatürre olmuştu ve boğazına trakestomi takıldı. Yine de ‘okulumu bırakmayacağım’ dedi. Okula devam ettik. Onu okula arabayla getirip götürdük. Solunum cihazını arabanın arkasına taktırdık. Dersinin bitmesini kapıda bekledik. Aspire cihazını da yanımızda okula taşıyorduk. Furkan dersini bitirince alıp eve dönüyorduk. Pandemi döneminde eğitimine evde devam etti. Bu sırada işini de kurdu. Şu anda internet üzerinden çeviri yapıyor ve evin geçimine katkıda bulunuyor” dedi.

‘DMD’Lİ ÇOCUKLAR YILMASIN’

Oğullarından birini 24, diğerini 19 yaşındayken kaybettiğini, kızından sonra dünyaya gelen Furkan’ı da mutlu etmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Aktaş, şöyle devam etti:

“2 oğlumu da bu hastalık yüzünden kaybettim ama o zaman bu hastalık pek bilinmiyordu. Farkındalığın artması için büyük çabalar var. Furkan’ın üniversiteyi bitirmesi için biz de onunla beraber okula gidip geldik. Tüm arkadaşları gibi sınavlara girdi, derslerini verdi. Hiçbir ayrıcalığı yoktu. Biz biraz sıkıntı çeksek de çok mutluyduk. Oğlum bize bu heyecanı yaşattı başarısıyla. Allah’ım herkese nasip etsin. Bütün DMD’li çocuklar yılmasın. Herkes bilse bu hastalığı yaşam şartları daha güzel olacak. İki oğlum da şimdiki mücadele olsaydı daha uzun yaşardı.”

DHA