Doğa cenneti Marmara Gölü’ne hafriyat ve moloz döktüler

Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikedeki 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan, ‘Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan’ olarak tescillenen Marmara Gölü, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dökülen hafriyat ve molozlar nedeniyle kirletildi.

Marmara Gölü’nün, Salihli ilçesine bağlı Tekelioğlu girişindeki suların 500 metre çekilmesini fırsat bilen kişi veya kişiler, buraya kamyonla taşıdıkları hafriyat ve moloz yığınlarını döktü. ‘Hafriyat dökmek yasaktır’ yazılı uyarı tabelasına rağmen sahanın molaz yığınlarıyla doldurulması üzerine bölge sakinleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Manisa İl Müdürlüğüne konuyu bildirdi. Bunun üzerine sorumluların bulunması için ekipler inceleme başlattı.

GÖLDEN 7 MAHALLE GEÇİMİNİ SAĞLIYOR



Gölmarmara Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Rafet Kerse de sorumluların bulunması için yetkililerden destek istediklerini belirtti. Kerse, dökülen molozları, mahalle muhtarıyla birlikte alana dağıtarak çevre kirliliğinin önüne geçmeye çalıştıklarını hatırlatarak, Durum iç açıcı değil. Birileri artık sesimizi duysun, bu gölü kurutmayalım. Doğayı kirletmek, kötü bir şey. Tek temennimiz gölün kurumaması dedi.

BİR ZAMANLAR KUŞ CENNETİYDİ…

Bölge halkından Lütfi Şener, geçim kaynakları gölün kirletilmesine tepki gösterirken, “Buraya hafriyat ve moloz dökenler yanlış yapıyor. Doğayı, kendi ellerimizle katlediyoruz. Bu bizim geleceğimiz. Göl olmazsa, bizler de olmayız. Çocuklarımıza, miras bırakacağımız gölü ve doğayı korumalıyız. Bu gölden 7 mahalle, geçimini sağlıyordu. Bir zamanlar kuş cennetiydi; şimdi ise perişan oldu” diye konuştu.

Mustafa Karayel ise, “Bir zamanlar gölde aktif balıkçılık yapıyorduk. Şimdi su kalmadı. Gölün derinliği, yaklaşık 40 santimetreye kadar düştü. Balıkçılık bitmiş durumda. Göle, su takviyesi yapılması için destek bekliyoruz. Burası ‘sulak alan’ olarak tescil edildi. Hafriyat ve moloz dökmek kanunen yasak” dedi. (DHA)