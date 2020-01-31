Doğa dostlarını sevindiren haber

Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan Beş Parmak Dağlarında (Latmos) bulunan tarih öncesi Kaya resimlerinden sonra, Çine ilçesindeki Madran dağında 8 bin yıllık kaya resimleri 1. Derece Arkeolojik sit alanı ilan edildi. Doğa dostlarını endişelendiren ise dağdaki madencilik faaliyetleri. Tarihi kaya resimlerinin ve arkeolojik kalıntıların olduğu dağların tamamının Milli Park ilan edilmesini isteyen Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), her iki dağda madencilik faaliyetlerinin engellenmesini istedi.

Tarihteki ismiyle Latmos Dağlarıyla birlikte Batı Anadolu'nun en güzel coğrafyalarından birini barındıran Madran Dağları’ndaki kaya resimleri EKODOSD'un girişimleriyle 1. Derece Arkeolojik Sit ilan edildi.

Çine ilçesinin Topçam mevkiinde geçtiğimiz aylarda tespit edilen prehistorik döneme tarihlenebilen el figürü ile kadın figüründen oluşan 18 kaya resminin korunmaya alınmasının sevindirici olduğunu açıklayan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü şunları söyledi:

*Latmos dağlarında daha önce tespit edilen kaya resimlerinin yüzde 85'i Anıtlar Kurulu'nca tescil edildi. Geçtiğimiz aylarda Madran Dağı'nda tespit ettiğimiz, binlerce yıldır doğa koşullarına açık durumda bulunmasına rağmen, büyük çoğunluğu belirgin durumda olan tarih öncesi kaya resimleri, çevresindeki madencilik faaliyet nedeniyle risk altındaydı. Bunun üzerine Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu (KVKBK) Müdürlüğü'ne bildirdik. Uzmanlar resimleri incelemeye aldı.

8 BİN YILLIK 18 KAYA RESMİ

KVKBK Müdürlüğü uzmanlarının yaptığı yüzey incelemesinin olumlu değerlendirildiğini hatırlatan Sürücü, “Söke ilçesi Karakaya bölgesindeki tescilli kaya resimleriyle benzerlik taşıdığı düşünülen, prehistorik döneme tarihlenebilen el figürü ile kadın figüründen oluşan toplamda 18 adet kaya resmi ve kalıntılarının bulunduğu alan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında ‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı' özelliği gösterdiği anlaşıldığından; söz konusu sahanın, KVKBK kararlarıyla Topçam 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak yapılması uygun görüldü. Duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz'' dedi.

MADEN OCAKLARI TEHLİKESİ

Kaya resimlerinin yaygın görüldüğü Latmos Dağının madenlerle tahrip edildiğini söyleyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü şöyle konuştu:

*Latmos'daki kaya resimlerinin büyük bölümü uzmanların çalışmasıyla tescil edildi. Yüzde 15'lik bir bölüm kaldı. Binlerce yıllık bu resimler, bu dağların eşsiz doğal manzarası, barındırdığı tarihi yapılar ile Mili Park ilan edilmesi için girişimlerde bulunduk. Bu dağlardaki en büyük tehdit maden ocakları.

*Doğayı tahrip eden, insan sağlığını ve canlı yaşamını olumsuz etkileyen maden faaliyetleri değil, bölge halkının ekonomisine güç katacak ve Aydın turizmine yeni destinasyonlar yaratacak ekoturizm faaliyetleri desteklenmeli. Daha fazla tahribat yaşanmadan bölgenin Milli Park ilan edilmesi gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığından duyarlılık bekliyoruz. Öncelikle ve acilen Latmos'un Milli Park ilan edilmesini istiyoruz.