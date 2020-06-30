Doğa harikası Düden Şelalesi’ne ziyaretçi akını

Pandemi döneminde bir süre kapalı tutulan ve kendini yenileyen şelale, daha berrak ve gürül gürül akan şelalesi ve yemyeşil bitki örtüsüyle, misafirlerini ağırlamaya başlarken, şelalede yıllar sonra balıklar ve ördekler görüldü.

Corrona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan ve normalleşme süreciyle birlikte de yeniden ziyarete açılan Düden Şelalesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla sıcak yaz günlerinde Antalyalıların ve turistlerin gözdesi oluyor. Mavi ve yeşilin buluştuğu doğa harikası Düden Şelalesi’ni ziyaret edenler, fotoğraf çektiriyor, yürüyüş yapıyor eşsiz güzellikleri seyretmenin keyfini çıkarıyor.(İHA)

