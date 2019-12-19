Doğa harikası Hamsilos kurtuldu

Sinop'un doğal ve doğa harikası Hamsilos Tabiat Parkı'nın geçtiğimiz aylarda ihalesiz pazarlık usulüyle bir şahsa kiralanması tepkilere neden olmuştu. Sinop Belediyesi tarafından açılan dava sonuçlandı ve mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kentin CHP'li Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Hamsilos halkın yeri. Buraların ücretli olması kabul edilemez" dedi.

Geçtiğimiz aylarda Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Hamsilos Tabiat Parkı’nı işletmek üzere ihale açmadan bir kişiye pazarlık usulüyle verdi. Parkı alan işletmeci önce girişleri ücretli yaptı.

Tepkiler üzerine geri adım atan işletmeci daha sonra park alanındaki masalar için vatandaşlardan para talep etti. Sinop halkı parkın kendilerine ait olduğunu belirterek işletmeye tepki gösterip eylem yapmıştı.

CHP’li Belediye Başkanı Barış Ayhan’nın konuyu yargıya taşıması sonrası Samsun 3. İdare Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vererek pazarlık usulü kiralamayı iptal etti.

“HAMSİLOS HALKINDIR”

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, mahkemenin kararının sevindirici oluğunu dile getirerek şöyle konuştu:

* Hamsilos Tabiat Parkı’nın Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ihale yönetmeliği ile değil pazarlık yoluyla bir şahsa verilip halka kapatıldı. İlk önce girişte ücrete tabi tutuldu. Sonrasında tepkiler artınca giriş ücretini kaldırıp, içeride masa kiralama ücreti alındı. Ancak biz oranın halka mal olması için gereken çalışmaları yaptık.

* Sinop Belediyesi olarak Samsun 3. Bölge İdare Mahkemesine açtığımız dava sonucunda mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. İlgili mahkeme nihai kararını verinceye dek, Hamsilos Tabiat Parkı Sinop Halkı ve misafirlerimize ücretsiz olacaktır.