Doğa ile iç içe sağlıklı bir yaşam

Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde 24 yıldan bu yana, yaşları 8 ile 80 arasında değişen 250 doğaseverin oluşturduğu “Köyceğiz Doğa Yürüyüş Grubu” şimdiye kadar Köyceğiz'de Sandras ve Ölemez Dağı, Fethiye Çal Dağları ve Akdağlar, Denizli'de Beyağaç, Karahayıt, Pamukkale ve Baba Dağları'ndan oluşan 60 parkuru yürüdü. Yürüyerek genç kaldıklarını belirten doğa tutkunları salgında sokağa çıkma kısıtlamasında bile yaş grubu olarak kendilerine ayrılan saatler içerisinde kilometrelerce yürüyor.

1997 YILINDA KURULDU

1996 yılında Köyceğiz'de otel işletmeye başlayan Ömer Oflaz, bölgede yaptığı gezilerle çeşitli parkurlar oluşturdu. Daha sonra bölge insanlarıyla ortak yürüyüşler düzenlemeye başladı. Bu yürüyüşlere katılım gittikçe fazlalaştı.

Şu anda 250 kişilik bir grup olarak Muğla, Denizli ve Aydın'ın çeşitli yerlerini gezen doğa tutkunlarının günü birlik 60, konaklamalı 40 ayrı parkuru bulunuyor. Oflaz, oluşturduğu yürüyüş grubuyla Köyceğiz'de bir dönem başladığını belirterek, “1997 yılından bu yana her pazar grupça yürümeye başladık” dedi.

Siyaset ve inanç konuşmak yasak

Yürüyüşlerde önemli kuralları olduğunu da söyleyen Oflaz, bir yürüyüş esnasında neler yapıldığını da şöyle açıkladı: “Yürüyüşlerimizde genelde 7-8 kilometre yürüdükten sonra bir çay ve kahve ile hafif atıştırma molası yaparız. Sonra devam ederek yine 7-8 kilometre sonra yemek molamız olur. Yürüyüş grubu olarak birkaç olmazsa olmaz kuralımız vardır. En önemlisi kesinlikle yürüyüşte siyaset konuşulmaz. İkincisi inanç konusunu konuşmayı asla istemeyiz. Çünkü biz birleştirici bir anlayışla yürüyüşlerimizi yapıyoruz. Siyaset ve din ayrıştırıcı konulardır. Yürüyüş esnasında sigara içmek kesinlikle yasak.”