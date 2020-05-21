Doğa Parkında 3 deve kuşu yavrusu gözlerini dünyaya açtı

Mersin'deki Tarsus Doğa Parkının nüfusunun yeni doğumlarla her geçen gün artıyor. Deve kuşu ailesine yumurtaların kırılmasıyla 3 yavru dünyaya geldi. Anne ve babalarından ayrı yerde tutulan yavrular teknik personel gözetiminde, konusunda uzman bakıcıları tarafından özel diyet programları ile besleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nın nüfusu bahar aylarının gelmesiyle birlikte yeni doğumlarla artmaya devam ediyor. Hayata gözlerini açan sevimli yavrular, parka neşe katarken, Ayıcan ve Pakoş'un yavruları Fıstık ve Doğa ile başlayan doğum heyecanı, Lemurların ailesine katılan yeni üyeler ile devam etti. Parkın sakinlerinden deve kuşu ailesine de yumurtaların kırılmasıyla birlikte 3 yeni yavru daha aileye katıldı.

İLK YAVRU 7 AY ÖNCE, 3 YAVRU 6 GÜN ÖNCE KABUĞUNU KIRDI

Tarsus Hayvan Parkı'nın ilk deve kuşu yavrusu bundan 7 ay önce 42 günlük kuluçka süresinin ardından kabuğunu kırarak, dünyaya geldiği, 42 günlük kuluçka süresinin ardından geçtiğimiz günlerde kabukların kırılmasıyla 3 yavru daha dünyaya gözlerini açtığı belirtildi. Anne ve babalarından ayrı yerde tutulan 6 günlük yavrular, teknik personel gözetiminde konusunda uzman bakıcıları tarafından özel diyet programları ile besleniyor. Yavrular için nem ve sıcaklık dengesinin ayarlandığı özel alanlar oluşturuldu.

Tarsus Doğa Parkı'nın ilk göz ağrısı olan deve kuşu yavrusu ve ardından dünyaya gelen 3 yavru, nem ve sıcaklık dengesinin ayarlandığı özel alanlarda özenle bakılıyor.

Çukurova'nın en büyük ve tek hayvan parkı olma özelliğini taşıyan Tarsus Doğa Parkı'nda yüzlerce çeşit hayvana ev sahipliği yapıldığı da ifade edildi.