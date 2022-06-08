HAYAT
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Doğa yürüyüşünde bozayı ile karşılaştılar

Sivas'ın Suşehri ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan gezginler, ormanlık alanda karşılaştıkları bozayının peşine düşüp belgesel tadında görüntüler çekti.

Yayınlanma: 15:52 - 08 Haziran 2022 Güncellenme:
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Doğa yürüyüşü için Sivas’ın Suşehri ilçesi Geminbeli bölgesine giden Aslan Hamza Algül ve Ali Can Polat,  bozayı ile karşılaştı.

Tehlikeye aldırış etmeden ayının peşine düşen doğa sporcuları, ayıyı videoya aldı.

Görüntülerde, ormanlık alanda dolaşan ayının bir ağacın gövdesinde sırtını kaşıdığı görüldü.

Algül, doğanın gerçek sahiplerinin yaban hayvanları olduğunu belirterek onların korunması gerektiğine dikkat çekti. (İHA)

Sivas Tekirdağ