Doğadan topladığı otlarla 33 çeşit sabun yapıyor

Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne bağlı Gümüşlük Mahallesi'nde yaşayan 59 yaşındaki Cemile Uygur, tam 20 yıl önce başladığı sabun üretiminde marka haline geldi. Önceleri evinde yaptığı sabun üretimini talebin artması üzerine Gümüşlük Mahallesi'nde açtığı Cemile'nin Sabunları mağazasında satışa sunan Uygur, sabunların tamamen el yapımı ve organik ürünlerden oluştuğunu söyledi.

BİTKİLER SABUN OLUYOR

Uygur, doğadan topladığı bitkiler arasında yer alan kalendula, defne, hayıt, mandalina, ısırgan, bıttım, sakız ve Isparta gülleri gibi bitkileri sabuna dönüştürdüğünü belirterek, “33 çeşit sabun üretiyorum. Topladığım bitki, sebze ve meyvelerden küçük distilasyon (damıtma) yapıyorum. Bu bana büyük keyif veriyor. Çünkü endüstriyel hayatı ve onun getirdiklerini sevmiyorum” diye konuştu. Bodrum doğasından ve bahçesinde mevsimine göre sabun üreteceği bitkiyi topladığın belirten Uygur, “Isırganı bu mevsim topluyor suyunu sıkıyorum, dökerken stokumu ona göre yapıyorum. Bitkileri toplarım suyunu sıkarak kostiğini hazırlarım. Sonra yağlarını hazırlarım. Ardından bunların ısı dereceleri var ve onları ayarlıyorum. Sonra üzerini yağlayacağım çiçekleri süslerim. Her şeyi hazırladıktan sonra sabunun dökümü yaparım. İlk 24 saatte sabunlaşmanın yüzde 30 gerçekleşir. Sonra kalıptan çıkarıp kesiyorum ve raflarda üç hafta bekletiyorum. Yüzde yüz sabunlaşması için iki ay bekletiyorum ve sonra satışa sunuyorum” dedi.

SABUNLAR AVRUPA YOLCUSU

Gümüşlük'deki mağazasının Türkiye ve dünyaca ünlü konukların uğrak yeri haline gelmesinden mutluluk duyduğunu belirten Uygur, müşterilerinin daha çok kadınlardan oluştuğunu söyledi.

Erkekler tarafından da yoğun ilgi gördüklerini ifade eden Uygur , “Erkeklerden de sipariş almaya başlayınca onlara özellikle saç dökülmelerine ilişkin bahçemde küçük bir bölüm açtım. Sabunlarım için Sağlık Bakanlığı'ndan ihracat sertifikası aldım. İtalya, Kıbrıs, Almanya, Rusya ve İngiltere gibi ülkelere satış yapmayı düşünüyorum. İhracatçı belgemi aldım. Pandemi nedeni ile bekleme sürecindeyim ama görüşmelerimiz devam ediyor. Kısa zamanda Bodrum'un doğasından kırlarından topladığımız bitkilerle yaptığımız sabunlar Avrupa yolcusu olacak” dedi.