Doğal güzellik Türkmen Şelaleleri adeta çöplüğe döndü

Manisa'nın Yuntdağı Bölgesindeki Türkmen Mahallesi ile İzmir il sınırı arasında yer alan Türkmen Şelaleleri, günü birlik piknikçi ve ziyaretçilerin geride bıraktığı atıklar nedeniyle adeta çöp toplama alanına dönüştü. Manisa Spil Dağcılık Doğasporları Kulübü Yürüyüş Lideri Sabahaddin Tezel, şelalenin Türkiye’nin önemli doğal oluşumlarından birisi olduğunu belirterek, "Artık çevresi çöp yığınlarıyla dolu. Bu bir kültürsüzlüktür. İlgili belediyenin buraya bir an önce çözüm bulması gerekir" dedi.

Manisa Yunsemre ilçesinin Yuntdağı bölgesindeki Türkmen Mahallesi içinde yer alan ve İzmir Bergama ilçesi sınırına yakın olan iki doğal şelale görenleri hayran bırakıyor. Türkmen mahallesi sınırları içinde olan şelalelerden biri 10 metre yüksekliğinde, diğeri ise 30 metre yüksekliğinde ziyaretçilerini büyülüyor.

ULAŞIM KAYALARIN ARASINDAN



Küçük şelaleden yaklaşık 25 dakika yürüme mesafesindeki büyük şelaleye ulaşım ise sarp kayaların arasından sağlanıyor. 10 metre yüksekliğinde şelaleye ulaşımın daha rahat olması nedeniyle vatandaşlar daha çok bu bölgeyi ziyaret ederken, doğada yürüyüş sporcuları ise zorlu parkurlarda 30 metre yüksekliğinde bulunan diğer şelaleye yürümeyi tercih ediyor.

ÇEVRESİ ÇÖP YIĞINLARIYLA DOLU

Manisa’nın ve İzmir'in ilgi odağı haline gelen Türkmen şelalelerinde bugünlerde günü birlik piknikçilerin geri bıraktığı çöp atıkları sebebiyle çevre kirliliği yaşanmaya başladı. Şelalelerin çevresinde biriken çöplerin toplanmaması ve mezbelelik haline gelmesi doğaseverlerin tepkisini çekmeye başladı.

“MEZBELELİK HALE GETİRMİŞLER''

Türkmen Şelaleleri'ne her ay doğa yürüyüşleri düzenleyen Spil Dağcılık Doğasporları Kulübü Yürüyüş Lideri Sabahaddin Tezel, şuanda iki şelalelin çevresinin çöp yığınlarıyla dolu olduğunu ve her geçen gün yaşanan çevre kirliliğinin büyüdüğünü ifade etti.

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ ŞELALESİNDEN BİRİ



Doğa sporcusu Tezel yaptığı açıklamada; “Türkmen Şelaleleri doğal oluşumları sebebiyle Türkiye'nin en önemli şelalelerinden bir tanesi. Ancak bu doğal oluşumu görmek isteyen vatandaşlarımız şelalenin çevresini mezbelelik haline getirmişler. Özellikle son bir yıldır bu bölgede inanılmaz çevre kirliliği var. Günü birlik piknikçiler veya kısa süreli orada kamp kuranlar doğal güzelliğin çevresini kirletmişler. Kulüp olarak ayda bir defa Türkmen Şelalesi'ne yürüyüş ve iniş yapmaya çalışıyoruz. Kimi zamanda kamp kuruyoruz. Ancak yediğimiz ne türlü yiyecek olursa çöpümüzü geride bırakmıyoruz” dedi.

YEREL YÖNETİCİLERİ GÖREVE DAVET ETTİ

Spil Dağcılık Doğasporları Kulübü Yürüyüş Lideri Sabahaddin Tezel, özellikle son bir yıldır yaşanan çevre kirliliğinin giderek arttığını ve ilgili belediyenin veya kurumların gerekeni yapmadığı takdirde şelalelerin doğal güzelliğinin kaybolacağını ifade etti. Yerel yöneticilere çağrıda bulunan Tezel, “Şelalelerin çevresinde günü birlik piknikçilerin arkasında bıraktığı atıklar sebebiyle çevre kirliliği yaşanmaya başladı. Bu yerel yöneticilerin görmesini istiyoruz. Yunusemre belediyemiz, kaymakamlığımız ya da ilgili kurum kimse şelalelerin bulunduğu bölgede acil bir çalışma yapması gerekiyor. Yoksa bir yıl sonra şelalelerin çevresinde oluşan doğal güzellikten eser kalmayacak. Bu bir kültürsüzlüktür” diye konuştu.

