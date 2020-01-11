Doğal Yaşam Parkı hayvanlarına doğal gazlı ısıtma

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yaşayan 135 türde 2 bin 600 hayvan için kış aylarında özel bir diyet uygulanıyor. Soğuk havalar nedeniyle enerji içeren yiyecekleri afiyetle yiyen hayvanlar, bir yandan da barınaklarında doğal gaz ve ısıtıcı ampuller ile ısınıyor.

İzmir'de ziyaretçi akınına uğrayan İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda 135 türde 2 bin 600’e yakın hayvan bulunuyor. Hayvanlar, kış aylarında özel bir diyete tabii tutuluyor. Kış öncesi çalışma yapan diyet uzmanları, ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler, kış mevsimine uygun hayvanların enerji ihtiyacını karşılayacak yiyeceklerin planlamasını yapıyor. Ayrıca, hayvanlar barınaklarında doğal gaz ve ısıtıcı ampullerle ısınıyor.

YAZIN VE KIŞIN AYRI DİYETLER UYGULANIYOR

İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, “İzmir Doğal Yaşam Parkı 365 gün açık. Hayvanlara uyguladığımız diyetler yazın ve kışın farklı oluyor. Diyet uzmanlarımız, ziraat mühendislerimiz, veteriner hekimlerimizle kış gelmeden önce çalışmalar yapıyoruz. Yırtıcılara vereceğimiz et miktarını kış aylarında yüzde 20 oranında artırıyoruz. Kışın onların metabolizması daha yavaş çalışıyor. Kanatlı gruba tavuk yumurtasının yanı sıra darı kırması buğday ve arpa gibi tahıllar; haftada bir ya da iki gün ise kuru meyve veriyoruz. Memeli hayvanların pelet yemlerinde yüzde 10'luk bir artış uyguluyoruz. Otçul hayvanlarımızın önünde de devamlı olarak yonca bulunuyor. Nasıl yaz aylarında hayvanlarımıza buzlu yiyecekler veriyorsak, kışın da enerji içerikli gıdaları veriyoruz. İzmir Doğal Yaşam Parkı doğalgaz ile ısınıyor. Hayvanların barındıkları kapalı alanlarda ısıtıcılar ve kombiler bulunuyor” dedi.

DOĞAL GAZ VE ISITICILARLA ISINIYORLAR



İzmir Doğal Yaşam Parkı Destek Hizmetleri Şefi Ziraat Mühendisi Eylem Arslan da “Hayvanların kış aylarında enerji ihtiyaçları artıyor. Biz de bu yüzden diyetlerindeki enerji miktarını artırıyoruz. Hayvanların barınaklarında ısıtıcıları da var. En küçük kulübede yaşayanların bile ısıtıcı ampulleri mevcut. Büyük barınaklarda da büyük kombi ve ısıtıcılar bulunuyor” diye konuştu.