Doğal Yaşam Parkı’nda üç yavru kaplan daha doğdu

Doğal Yaşam Parkı’nda üç yavru kaplan daha doğdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'ndaki Kartal ve Nazlı isimli kaplanların, biri erkek ikisi dişi olmak üzere üç yavrusu daha oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’ndaki kaplan ailesinin 3 yavrusu daha oldu. 24 günlük olan yavruların sağlık durumu iyi. Henüz isim konulmayan yavrular, 6 ay boyunca anne sütü ile beslenecek. Kartal ve Nazlı’nın ilk yavruları Şila 6 Aralık 2019’da dünyaya gelmişti. Yavru kaplanlara önümüzdeki günlerde isim verilecek.

“ÖNEMLİ OLAN YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSEK TUTMAK”

Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Şahin Afşin, yavruların sağlığı için ziyaretçi kabul etmediklerini, kendilerinin dahi onlarla temas etmekten kaçındıklarını söyledi.

Afşin, şöyle konuştu:

* Kaplanlarımızın sayısı artıyor ancak burada önemli olan sayı değil, hayvanların yaşam kalitesini yüksek tutmak.

* İzmir’de bu yavrularla birlikte kaplan sayımız 6 oldu. Bu da bizim için son derece ideal. Dünyaya gelen yavru kaplanlar bizi çok mutlu etti.

* Her sabah geldiğimde yeni yavruları göreceğim için heyecanlanıyorum. Hemen kameraları açarak anne ve yavruların ne yaptıklarını gözlemliyorum.

* Şila doğduğunda da büyük mutluluk duymuştum. Buradaki bütün hayvanlar bizim çocuklarımız gibi.