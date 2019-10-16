Doğal yaşamın korunması için destek ver!

Nesquik, WWF-Türkiye ile birlikte yavru deniz kaplumbağalarını ve yunusları doğal ortamlarında korumak için bir proje başlattı. Geçtiğimiz yıl WWF-Türkiye ve National Geographic işbirliğiyle 20.000 yavru yeşil deniz kaplumbağasını denize ulaştıran marka, şimdi de 20.000 yavru yeşil deniz kaplumbağasının ve sayıları belirlenecek olan yunusların doğal yaşam alanlarında korunmasını sağlayacak. Kampanyalı paketlerde yaşamı tehdit altında olan yabani hayvanlardan saz kedisi, yunus, deniz kaplumbağası ve boz ayı ile ilgili önemli bilgiler de tüketicilerle buluşuyor.



Türkiye'de yaşamı tehdit altında olan bazı canlılar

Saz Kedisi

Boz renkli saz kedisi, ince uzun bacaklara sahiptir. Gece-gündüz aktif olan saz kedileri deniz, göl ve nehir sistemlerindeki sazlıklarda, çalılık ve ormanlık alanlarda yaşarlar. Yavrularını ağaç kovukları, sık çalılıklar veya tilki, porsuk gibi hayvanların terk ettiği yuvalarda saklarlar. Saz kedisi ülkemizde tehlike altındaki türlerdendir. Avcılık, habitat kaybı, bataklıkların tarım alanlarına dönüştürülmesi ve kemirgenlerle mücadele sonucu avlarının azalması tehditleriyle karşı karşıyadır.

Yeşil Deniz Kaplumbağası

Okyanuslarda 7 farklı deniz kaplumbağası türü bulunuyor. Bunlardan Pasifik Okyanusu'ndaki deri sırtlı deniz kaplumbağası ve Akdeniz'deki yeşil deniz kaplumbağası kritik düzeyde tehdit altındaki türler arasında yer alıyor. Bir deniz kaplumbağasının yaşam süresi 25-50 yıldır. Akdeniz Havzası'ndaki dişi yeşil kaplumbağaların yüzde 50'den fazlası Akdeniz kıyılarımıza yuva yapıyor. Son onüç yılda Adana – Akyatan'da 200 bin yavru deniz kaplumbağasının deniz ulaşması sağlandı.

Yunus

Denizlerimizde mutur, afalina ve tırtak olarak bilinen 3 yunus türü yaşıyor. Yunuslar, yaşam alanlarının kaybı, deniz ve ses kirliliği, kazayla ağlara takılma gibi tehditlerle karşı karşıyalar. Yunusların ağırlıkları ortalama 200 kg'dir. Yunuslar deniz ortamındaki besin piramidinin en üst seviyesinde yer alan canlılardan biridir ve kirlilikten ciddi şekilde zarar görürler.

Boz Ayı



Yaşadıkları doğal alanlarda besin piramidinin en üstünde bulunan boz ayılar, Türkiye faunasının önemli türlerinden biridir. Beslenme, üreme, barınma gibi temel yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için geniş ve güvenli alanlara ihtiyaç duyarlar. Bir doğal alandaki ayı nüfusu, içinde bulunduğu ekosistemin sağlıklı olduğunun göstergesidir. Onların varlığı, avladıkları geyik, karaca ve yaban keçisi gibi türlerin de varlığının işaretidir. Hem etçil hem otçul olduğundan, varlıkları bu besin çeşitliliğine bağlıdır.