Doğal yolla gençleşme ve Korugi masajı

Yaşlandıkça yüzümüzdeki yağ kendiliğinden dağılır ve bazı bölgelerde diğerlerine oranla daha fazla birikir. Ayrıca yüz kaslarınız zamanla sarkmaya başlar. Bu faktörler, yaşlandığınızda yüzünüzün görünüşünde oluşacak değişikleri belirler. Korugi masajı, yüz kaslarınızı sıkılaştırır ve cildinizin altındaki yağı eşit bir şekilde yayar.

Yaşam koçu Ferhat Başkan, Korugi masajının püf noktalarını anlattı: Başkan, “Yüzümüz duygularımızın en iyi aynası. Yüzümüzdeki duyguların ifadeyi gösteren, yüzümüzdeki kaslar. Karşımızdaki insana bir şey söylemeden de kendimizi ifade edebiliriz.



Yüzümüzdeki kaslar, yaşlanmamızın da en büyük sorumlusudur. Fark ettiniz mi hiç daha önce, kaşlarını çatan bir arkadaşınızın, kaş arası olan çizgilerini? Ya da asimetri yüz neden oluşur? Ya da hep “Şu yanım daha güze. Beni böyle çek” Bunun tüm sebebi yüz kaslarımızdır. Çok gülen insanlara dikkat edin, genelde daha genç ve parlak yüzleri vardır, çünkü gülmek yüz için en iyi egzersizdir” açıklamasını yaptı.

KASLARINIZ ÇALIŞTIRIN

Yaş almaya başladıkça cildiniz yer çekimine karşı koyamaz ve sarkmaya başlar. Chiyo Hayashi tarafından ortaya atılan Korugi masajı ise tam olarak bu soruna yönelik geliştirildi. Bu masajın inceliklerini yaşam koçu, Ferhat Başkan şöyle açıklıyor… “Yaşlanmanın önüne geçmenin en doğal yolu kasları çalıştırmak. Buna en iyi örnek sporculardır. Sporculara dikkat ederseniz, yaşlarını göstermezler ve her daim fitler. Korugi masajı, çok kolay ve bir o kadar da başarılı. Günde 3 dakikanızı ayırarak gençleşeceksiniz. Cildinizin sağlıklı görünmesine ve al al görünen yanaklara sahip olmak için yüzünüze kan gitmesi önemli.. Ayrıca, Korugi masajı gerekli vitamin ve minerallerin yüzünüze taşınmasına da yardımcı olur. Dirseklerinizi masaya yerleştirin. Yumruk yapın, elmacık kemiklerinize, parmaklarınız yüzünüze gelecek şekilde yaslanın. 5 saniye bu pozisyonda kalın.

HAFTADA 1 KEZ YAPIN

Orta parmak eklemlerinizle alnınızı saç çizgisine bastırın. Ellerinizi kulağınıza saç çizgisi boyunca kaydırırken basmaya devam edin. Ondan sonra, parmaklarınızı boynunuza doğru yavaşça hareket ettirin. Ellerinizi kilitli tutun, baş parmaklarınız düz olmalı. Sağ baş parmağınızın ucunu, burnun yakınındaki sol gözün altına yerleştirin. Bundan hemen sonra baş parmağınızı yan boyun çizgisinden aşağıya doğru kaydırın, kulak memelerinden köprücük kemiğine kadar. Ağız köşelerinin altındaki yerden başlayın. Bastırma ve çekme arasındaki mesafe küçük olmalıdır. Toplamda 8 hareket yapmalısınız. Parmaklarınızı alnınıza yerleştirin ve bunları tapınaklara doğru kaydırın. Ondan sonra parmaklarınızı yavaşça yanaklarınızdan köprücük kemiğinizin kenarına doğru kaydırın. En iyi sonucu almak için bu masajı haftada bir kez yapın.”