Doğalgaz ve elektrik zammına vatandaş isyan etti!

Doğalgaz ve elektrik zammına vatandaş isyan etti!

Doğalgaza ve elektriğe gün içerisinde peş peşe gelen zamlara sosyal medya kullanıcıları isyan etti. İşte zamlara gelen tepkiler...

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Zam haberleri peş peşe geldi. Sabah saatlerinde doğalgaz fiyatlarına konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam yapılmasının hemen ardından elektrik fiyatlarına konutlarda yüzde 8, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 18 zam yapıldı. Son yapılan zamlara vatandaşlar sosyal medyada isyan etti.

Peş peşe yapılan zamlarla ilgili olarak Metin Uca “Kriz olmadığı için bence de ‘psikolocik’ gibi duruyor” diyerek tepki gösterirken vatandaşlar paylaştıkları Yeşilçam videolarıyla tepki gösterdi.

İşte sosyal medyada zam haberlerine gelen tepkiler:

Kriz olmadığı için bence de “psikolocik” gibi duruyor pic.twitter.com/4GaNL6BYQ6 — Metin Uca (@MetinUca) 1 Ekim 2018

Sabahtan beri bir şeylere zam geldi diye haber bildirimleri geliyor. Ülkede yaşanacak hal bırakmadınız; ne iş var ne eğitim var ne adalet ne sistem… — Banuabay (@banuabayyy) 1 Ekim 2018

Haa kriz olmadigi ve refah seviyemiz tavan oldugu icin elektrik ve dogalgaza zam geldiii… he tamam anladim… — özgün çoban (@ozguncoban) 1 Ekim 2018

Güne elektrik ve doğal gaza zam ile uyandık, oksijene zam kapıda.. — Emre Erdem (@EMREERDEM__) 1 Ekim 2018

Elektriğe %8 doğalgaza %9 zam. Nasıl eğleniyormuyuz gençler? — Dalvador_Sali (@SaliDalvador) 1 Ekim 2018

Elektriğe zam geldikten sonra akşamları sitenin ışıkları ile aydınlanmayı düşünüyorum. — Hilal Eryilmaz (@hllerylmzz) 1 Ekim 2018