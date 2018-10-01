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Doğalgaz ve elektrik zammına vatandaş isyan etti!
Doğalgaz ve elektrik zammına vatandaş isyan etti!
Doğalgaza ve elektriğe gün içerisinde peş peşe gelen zamlara sosyal medya kullanıcıları isyan etti. İşte zamlara gelen tepkiler...
Yaşam 1 Ekim 2018 - 10:44

Zam haberleri peş peşe geldi. Sabah saatlerinde doğalgaz fiyatlarına konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam yapılmasının hemen ardından elektrik fiyatlarına konutlarda yüzde 8, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 18 zam yapıldı. Son yapılan zamlara vatandaşlar sosyal medyada isyan etti.

Peş peşe yapılan zamlarla ilgili olarak Metin Uca “Kriz olmadığı için bence de ‘psikolocik’ gibi duruyor” diyerek tepki gösterirken vatandaşlar paylaştıkları Yeşilçam videolarıyla tepki gösterdi.

 

İşte sosyal medyada zam haberlerine gelen tepkiler:

Son güncelleme: 11:42 - 01.10.2018

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