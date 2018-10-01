Doğalgaz ve elektrik zammına vatandaş isyan etti!

Zam haberleri peş peşe geldi. Sabah saatlerinde doğalgaz fiyatlarına konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam yapılmasının hemen ardından elektrik fiyatlarına konutlarda yüzde 8, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 18 zam yapıldı. Son yapılan zamlara vatandaşlar sosyal medyada isyan etti.
Peş peşe yapılan zamlarla ilgili olarak Metin Uca “Kriz olmadığı için bence de ‘psikolocik’ gibi duruyor” diyerek tepki gösterirken vatandaşlar paylaştıkları Yeşilçam videolarıyla tepki gösterdi.
İşte sosyal medyada zam haberlerine gelen tepkiler:
Kriz olmadığı için bence de “psikolocik” gibi duruyor pic.twitter.com/4GaNL6BYQ6
— Metin Uca (@MetinUca) 1 Ekim 2018
Sabahtan beri bir şeylere zam geldi diye haber bildirimleri geliyor. Ülkede yaşanacak hal bırakmadınız; ne iş var ne eğitim var ne adalet ne sistem…
— Banuabay (@banuabayyy) 1 Ekim 2018
Haa kriz olmadigi ve refah seviyemiz tavan oldugu icin elektrik ve dogalgaza zam geldiii… he tamam anladim…
— özgün çoban (@ozguncoban) 1 Ekim 2018
Güne elektrik ve doğal gaza zam ile uyandık, oksijene zam kapıda..
— Emre Erdem (@EMREERDEM__) 1 Ekim 2018
Elektriğe %8 doğalgaza %9 zam. Nasıl eğleniyormuyuz gençler?
— Dalvador_Sali (@SaliDalvador) 1 Ekim 2018
Elektriğe zam geldikten sonra akşamları sitenin ışıkları ile aydınlanmayı düşünüyorum.
— Hilal Eryilmaz (@hllerylmzz) 1 Ekim 2018
VER MEHTERİ DOĞAL GAZ VE ELEKTİRİĞE ZAM… pic.twitter.com/ZH3VNUnsXI
— MUSTAFA TUNÇ (@0747By) 1 Ekim 2018