Doğaseverlerden, Deniz Patlıcanı avcılığı yasaklansın talebi

Ege Denizinde Çeşme ile Datça arasındaki bölgede yaşayan ve deniz tabanında kumu ve deniz suyunu filitreleyerek temizleyen Deniz Patlıcanlarının avlanmasının önlenmesi, yasadışı avlayanlara da ağır cezalar verilmesi için doğaseverler ile CHP milletvekili Süleyman Bülbül harekete geçti. Bülbül, deniz patlıcanı avcılığının tamamen yasaklanması için kanun teklifi verdi.

Avrupa ve uzak doğuda, yiyecek ve ilaç sektöründe oldukça değer gören deniz patlıcanının bilinçsizce avlanmasının deniz eko sistemine büyük bir zarar verdiği, bu nedenle korunması gerektiğini söyleyen doğa dostları ile siyasiler harekete geçti.

Didim Sivil Gelişim Platformu Türkiye'de fazla bilinmemesine rağmen, ihracatı çok yüksek bir ürün olarak görüldüğü için avlanan deniz patlıcanlarının, deniz suyunu ve kumunu bir filtre gibi temizleyen en önemli deniz canlısı olduğuna dikkat çekti.

CHP Milletvekili Süleyman Bülbül'de, deniz patlıcanlarının deniz ekosisteminin temiz kalması için oldukça önemli olduğunu belirterek, kaçak avlananlara verilen 25 bin liralık cezanın 250 bin liraya çıkarılması için kanun teklifi verdi.

400 TEKNE BEKLİYOR

Deniz patlıcanlarının bu günlerde kaçak avlandığını söyleyen Didim Sivil Gelişim Platformu sözcüsü Mehmet Soysalan, “Türkiye’deki yaşam alanı, Ege Denizi'nde özellikle Çeşme ile Datça arasındaki bölgededir. Bu günlerde kaçak avcılık yapılıyor. 28 Eylül itibari ile denizlerde yasal olarak avlanma başlayacak. Avlanmak için gelmeyi bekleyen ruhsatlı yaklaşık 400 tekne var.Kaçak avcılığın vermiş olduğu tahribat gözler önündeyken, 400 teknenin yasal olarak avcılık yapacaklarını düşünmek bile tüyler ürpertici bir durumdur. Denizaltı yaşamını katledecek ve denizlerin kirlenmesine sebebiyet vererek, insan sağlığını tehdit edecek olan deniz patlıcanı avlanmasına bu coğrafyada yaşayan herkesin karşı çıkması gerekir” diyerek avcılığın ülke genelinde, derhal süresiz yasaklanmasını istedi.

AVLANMA 4 YILDA 33 KAT ARTTI

Adalet Komisyonu üyesi CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, deniz patlıcanlarını avlamanın yasaklanmasına, kaçak avlayanlara verilen cezaların artırılmasına yönelik kanun teklifi verdi. Deniz patlıcanlarının deniz ekosisteminin temiz kalması için oldukça önemli olduğunu,değerli bir canlı olduğu için verilen cezaların caydırıcı olmadığını belirten Bülbül, “TÜİK verilerine göre, deniz patlıcanı avcılığı 2014 yılı ile 2018 yılları arasında yüzde 33 kat artmış. Deniz patlıcanının uluslararası alanda yüksek fiyatlarda satılması nedeniyle, cezalar caydırıcı olmayıp kaçak avcılar için tolere edilebilir durumdadır” dedi.

25 BİNDEN 250 BİNE

Bülbül verdiği kanun teklifinde “Deniz patlıcanı avcılığı, ticari ya da amatör amaçla yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın ülkenin her yerinde yasaktır” ibaresine yer verdi. Para cezalarının ise su ürünleri avcılığı yapan kişilere 5 binden 25 bin Türk lirasına kadar, gemiler ve diğer su vasıtaları için 25 bin Türk lirasından 250 bin Türk lirasına kadar yükseltilmesini talep etti.