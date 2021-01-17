Doğdukları yere dönüyorlar

Yılan balıklarına Ege Bölgesi'nde bir çok tatlı suda rastlanıyor. En yoğun popülasyon ise Aydın'ın Söke İlçesi'ndeki Bafa Gölü'nde bulunuyor. Bu balıkların öyküsü ise oldukça ilginç. Çünkü yılan balıkları bu bölgede üremiyor. Balıkların üreme alanı Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinde, Amerika kıtasının açıklarında yer alan, yaklaşık 6 bin kilometre uzaklıktaki Sargasso Denizi'nde yer alıyor.

15-20 YIL YAŞIYOR

Bir dişi, ‘kıyısız deniz' olarak bilinen Sargasso'nun derinliklerine 500 bin ile 8 milyon 500 bin arasında yumurta bıraktıktan sonra ölüyor. Ortalama yaşam süresi 15 ile 20 yıl arasında değişiyor. Yavrular özel tuzluluk oranına sahip denizden, akıntıların da yardımıyla dünyanın bir çok ülkesindeki tatlı sulara göç etmeye başlıyor. Atlantik Okyanusu'nu aşan, Cebelitarık Boğazı'ndan Akdeniz'e giren balıklardan bazıları Ege sularına yöneliyor. Büyük Menderes Nehri kanalından Bafa Gölü'ne ulaşıp, yaşam döngülerine devam ediyor. Bu yolculuk 18 ay ile 36 ay arasında değişiyor. Büyüyüp üreme dönemine gelen balık ise bu kez tersine göçle Sargasso'ya doğru yola çıkıyor.

SIRRI ÇÖZÜLEMEDİ

Bu yolculuk sırasında genellikle avlanmadığı için seyahate çıkmadan önce vücudunda yoğun miktarda yağ biriktiriyor. Oraya ulaştıktan ve ürediktan sonra da ölüyor. Bilim dünyası hâlâ bu yolculuğun tüm sırlarını çözebilmiş değil. Yılan balıklarının bu göçü neden yaptıkları, yolculuk sırasında yönlerini nasıl bulduklarına dair sorular henüz yanıtlanamadı.

YÖRE HALKI İÇİN GEÇİM KAYNAĞI

Yılan balıkları, göl çevresindeki Serçin, Kapıkırı, Gölyaka, Bafa, Pınarcık, Ak-Yeniköy'de yaşayanlar için büyük önem taşıyor. Balıkçılar pinter denilen konik görünümlü ağlarla avlanıyor. Besin değeri yüksek olan, çeşitli kaynaklarda yağının kandaki kolesterolü erittiği, eklem ağrılarına iyi geldiği belirtilen yılan balığı için şenlikler düzenleniyor. Yılan balıkları özellikle fümesi sevilerek tüketilen Yunanistan, İtalya ve Almanya'ya ihraç ediliyor.

DÜŞMANI KİRLİLİK VE AŞIRI AVLANMA

Dünyanın her yerine dağılan 19 yılan balığı türü var. Bizim sularımızdakiler Avrupa yılan balığı. Beslenmek için bir akarsudan diğerine geçebilir. Derisinden soluyabildiği için karada da uzun mesafe gidebilirler. Tatlı suda 3 metreye kadar, tuzlu suda ise 450 metreye kadar inebiliyor.

Keskin bir koku alma duyusu var. Sudaki böcekler, küçük kabuklular ve balık leşleriyle besleniyorlar. Gece avcısıdırlar. Kirlilik sorunu yaşayan Bafa Gölü'ne ulaşan yılan balıklarını, su kalitesi, beslenme, aşırı avcılık sorunları bekliyor. Zirai ilaçların yaşadıkları sulara karışması her geçen gün sayılarını tehlikeli boyutta azaltıyor.