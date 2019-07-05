Doğu Ekspresi’nde yaz yoğunluğu

Doğu Ekspres seferleri yaz ayında da yoğun ilgi görüyor. Kars’a Doğu Ekspresi ile kışın yolculuk yapanlar, Kars’ı bir de yazın görmek için kente geliyor.

Doğu Ekspresiyle Türkiye’nin 81 ilinden insanlar Kars’a akın akın gelmeye devam ediyor. Kars’ta 2 gün kalan misafirler, öncelikle UNESCO Miras Listesi'nde yerini alan Ani Ören Yer'ine gidiyor. Otellerde doluluk oranın yüzde yüz olması ise turizmcilerin yüzünü güldürüyor. Öte yandan, Temmuz ayında Doğu Ekspresine ait tüm vagonlardaki biletler çok kısa bir süre içerisinde satılıyor. Turistik Doğu Ekspresi yine dolu dolu geliyor. Kars'a gelenler kentte 2 veya 3 gün kalıyor.

