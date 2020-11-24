Doğu Karadeniz için deprem uyarısı

Doğu Karadeniz'in 3'üncü deprem riski bölgesine çekilmesinin ardından bölgede dolgu alanları ve yumuşak zeminlerin yanı sıra heyelanlı alanlar daha da riskli hale geldi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgede riskin arttığı uyarısında bulunarak, "Doğu Karadeniz'in depreme hazırlıklı olması gerekir" dedi.

Doğu Karadeniz’in 3’üncü deprem riski bölgesine çekilmesinin ardından bölgede dolgu alanları ve yumuşak zeminlerin yanı sıra heyelanlı alanlar daha da riskli hale geldi.

Uzmanlar, özellikle İzmir depreminin Doğu Karadeniz için önemli bir uyarı olduğunu belirterek 1999’dan önce yapılan binaların güvenirliği, bütünü ile gözden geçirilmesi çağrısında bulunuyor.

“RİSK 3 KAT ARTTI”

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, şunları söyledi:

* Karadeniz sahili doğudan batıya doğru, güneyden kuzey Anadolu fayı, kuzeyden de sahile paralel yine kuzey Anadolu fayına paralel bir fay ile sınırlandırılmıştır. Yani hem kuzeyde hem güneyde iki fay var. Güneydeki fay çok daha aktif, yıllık hızı 20 milimetre. Kuzeydeki Karadeniz fayı ise çok yavaş hareket eden sinsi bir faydır. Yıllık hızı 1-2 milimetre civarında.

* Özetle, Karadeniz sahili iki sismik hat arasında kalıyor. AFAD tarafından yapılan son deprem tehlikesi haritasına göre Trabzon’un deprem tehlikesi iki kat, Rize’nin deprem tehlikesi ise 3 kat arttı. Bu ne demek, 100 tonluk bir binaya daha önce yataydan 10 tonluk bir deprem etkisi öngörülüyordu, şimdi Trabzon için 20 ton, Rize için 30 ton öngörülüyor.

“DOLGU ALANLARINDA KRİTİK YAPILAR VAR”

* Özellikle Trabzon ve Rize’de dolgu alanları, sahil kesimindeki özellikle eski plaj üzerine kurulmuş binaların sorgulanması gerektiğini öngörüyoruz. Rize’nin zaten yapı stoku belli. 3’te 1’i tamamen dolgu alanı üzerinde bulunan Rize’nin nüfus yoğunluğu gittikçe artıyor. Bu da deprem riskini artırıyor. Rize kentsel dönüşüme zaten geçmiştir ama Trabzon için herhangi bir çalışma yok. Trabzon’da yapı stoku çalışmalarının acilen güvenliği sorgulanmalıdır.

“BURADA FELAKET OLABİLİR”

Trabzon’da 2017-2020 yılı arasında bina yapımı bakımdan rekor kırıldığını kaydeden Bektaş, sözlerini şöyle tamamladı:

* Son yapılan çalışmalar şunu gösteriyor ki, burada olabilecek olan en büyük deprem 6.6 büyüklüğünde. Yani başka yerde olabilecek olan depremin aynısı Trabzon’da, Rize’de de olur. 6.6 büyüklüğündeki bir deprem bu bölgede sıvılaşmaya ve depremin büyümesine neden olur. Bu da felaket olur. (DHA)