Doğu Karadeniz’de kaçak yapılar için ‘imar barışı’ başvurusu 70 bini aştı

Karadeniz bölgesi eşsiz doğasına, ormanlarına, yaylarına, havasına suyuna, toprağına karşı yapılan büyük bir ihanetle karşı karşıya... İnşaat yapılması mümkün olmayan yaylalar seçim öncesi verilen imar barışı vaadinden dolayı büyük bir talan ile karşı karşıya... Yetkililer ve muhalefet sessiz...

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Türkiye genelinde 24 Haziran seçimleri öncesi başlatılan “imar barışı” uygulaması için Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin’de başvuruda bulunanların sayısı 70 bini aştı.



Uzmanlar ise “İş çığrından çıktı, burada kamu yararı söz konusu değil” diyor. Uygulama, 31 Aralık 2017’den sonra yapılan yapıları kapsamıyor olsa da özellikle yaylalarda kaçak yapılaşma sürüyor.

Karadeniz’in eşsiz doğası hunharca katledilirken, yetkililer hiçbir şey yapmadan olanları uzaktan izliyor hatta kaçak inşaat yapanlara deyim yerindeyse yol veriyor.

Başvuru sahipleri aldıkları Yapı Kayıt Belgesi karşılğında şu ana kadar devlete yaklaşık 25 milyon TL ödeme yaptı.

Başvurular 31 Ekim’de sona eriyor.