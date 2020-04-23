Doğu Karadeniz’in yükseklerinde kar yağışı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde gece etkili olan kar yağışıyla yüksek kesimler, beyaz örtüyle kaplandı. Trabzon- Gümüşhane sınırındaki Zigana Dağı’nda kar kalınlığı, gece boyu süren yağışla 15 santimetreye ulaştı. Karadeniz’i Doğu Anadolu Bölgesi’ne bağlayan Zigana Geçidi’nde kar manzaraları ortaya çıktı.

Mersin’den gelen TIR şoförü Zafer İpek, Zigana Dağı güzergahında bahar ayında karla karşılaştıklarını belirterek, “Devamlı yollardayız. Bazen bu görüntülerle karşılaşabiliyoruz” dedi.

Gaziantep’ten gelen TIR şoförü Yasin Bozdağ ise “Güzel bir manzara. Karlara alışığız ama Zigana Dağı’na ilk defa geldiğim için güzel bir görüntü ile karşılaştım” diye konuştu. DHA