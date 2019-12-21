Doğu Roma İmparatorluğu zamanında Philadelphia olarak bilinen yer neresidir?

Doğu Roma İmparatorluğu bir zamanlar üzerinde yaşadığımız topraklarda bulunuyordu ve birçok yerin adı o dönemlerde farklıydı. Doğu Roma İmparatorluğu zamanında "Philadelphia" olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir?

Doğu Roma İmparatorluğu zamanında “Philadelphia” olarak bilinen yerin günümüzdeki adı Alaşehir şehirdir.

ALAŞEHİR NEREDE?

Alaşehir Ege Bölgesi'nde Bozdağların Kuzeye bakan yönünde üç tepeler üzerine kurulmuştur. Manisa iline bağlı, yüzölçümü 977 km2 olan bir ilçedir. Batısında Salihli, doğusunda Sarıgöl ve Eşme ilçeleri güneyden Nazilli ve Kuyucak, kuzeyden ise Kula ilçeleri ile çevrilidir. Deniz seviyesinden yüksekliği 189m. olan Alaşehir'in Manisa iline uzaklığı 110km.'dir. Ege denizine uzaklığı kara yolundan 145 km dir.