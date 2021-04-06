Doğu’da bahar erken geldi, meralar şenlendi

Zorlu geçen kış aylarını geride bırakan üreticiler, küçükbaş hayvanlarını karların erimesiyle yeşile bürünen meralara çıkarmaya başladı.

Yüksekova'da hayvanlarını ahır ve ağıllarda kuru ot, saman ile besleyen küçükbaş hayvan üreticileri, havaların ısınmasıyla büyük mutluluk yaşadı. Beyaz örtünün kalkmasıyla hayvanlar Yüksekova'nın meralarında otlamaya başlarken üreticiler de yem maliyetinden kurtuldu.



“BİR AY DAHA VARDI”

Zorlu geçen bir sürecin ardında kış sezonunu geride bırakmanın sevincini yaşadıklarını belirten Sabahattin Diri, “Çobanlık yapıyoruz. Bu sene ilkbahar biraz daha erken geldi. Biz de artık koyunları ahırdan çıkartıp meralara getirdik. Aslında biz bu kadar erken beklemiyorduk. Bizim için bir ay daha vardı. Şükür artık karların erimesiyle hayvanlarımızı otlatmaya çıkartıyoruz” dedi. (İHA)



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